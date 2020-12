▲ Le duel León-Chivas a mis fin à la série 2-1.Foto Afp

Journal La Jornada

Dimanche 6 décembre 2020, p. a30

Avec un but du Costa Rica Joel Campbell, ému aux larmes, le Lion a imposé son statut de grand favori et s’est installé en finale du tournoi des Gardiens 2020, aux dépens de Chivas.

Après un début intense de fautes des deux côtés, les Chivas, qui sont arrivés sur le terrain de La Fiera avec plus d’obligations pour réaliser l’avance, étaient plus difficiles à la minute 18 avec Campbell, qui a porté le score à 1-0 et à la finale. 2-1 dans la série.

Lors d’une contre-attaque, Fernando Navarro a trouvé Ángel Mena en bonne position sur l’aile droite et a réussi à filtrer le ballon. L’Équatorien a vu l’entrée de Campbell par le centre de la surface et a simplement donné le ballon pour que le Costaricien brille. Guadalajara a touché le ballon à plusieurs reprises pendant le reste de la première mi-temps, mais sans force, et Hiram Mier et Alexis Vega ont reçu des avertissements. Ce dernier a été relevé par Oribe Peralta à la fin de la seconde période, au cours de laquelle le stratège du troupeau, Víctor Manuel Vucetich, a essayé toutes ses variantes. Après la pause, les hommes d’Ignacio Ambriz se sont consacrés à administrer le plomb de sang-froid dans leurs lignes de front et ont eu le luxe de quelques tentatives. El León sera mesuré en finale avec le vainqueur de la série dans laquelle Cruz Azul, avec un avantage de 4-0, devrait liquider Pumas ce dimanche.