Il Kun Aguero est l’un des plus grands noms du marché. L’Argentin en est à sa dernière année de contrat avec lui Manchester City et c’est à partir de ce mois de janvier libre de négocier un nouveau contrat avec tout autre club à partir de la saison prochaine. Cela met les citoyens, qui étudient un éventuel renouvellement de leur contrat dans les prochains mois, en alerte, mais aussi d’autres clubs, dont le Barça.

Il Barcelone aurait parmi ses options de renforcer l’équipe pour la saison prochaine pour Présage, comme indiqué dans The Sun. Deux facteurs importants se rejoignent dans cette relation. L’Argentin a toujours été un désir suggestif pour le club culé, il y a eu peu de tentatives et d’approches qui ont eu lieu dans le cercle étroit de la Kun et la directive culé dans le passé. Maintenant, il peut faire surface. De plus, le fait qu’il soit venu à l’entité gratuitement est un plus pour l’entité compte tenu de sa situation actuelle.

Les problèmes de trésorerie de la banque les amènent à une limite et compliquent grandement toute opération d’entrée s’il n’y a pas de sortie en premier. Le problème est encore plus grand car il n’y a aucune possibilité de faire un gros transfert par des joueurs qui font vraiment la différence. Par conséquent, les Catalans veulent tirer le meilleur parti des joueurs gratuits, devancer le marché et le reste du club, convaincre des joueurs contrastés et commencer à forger une base cohérente pour la saison prochaine où la pandémie est déjà passée et en retourne une partie. normalité de vos revenus.

Présage s’intègre parfaitement dans cette équation. Contrastant, avec un but, il connaît la Ligue et arriverait totalement libre à partir de juin. L’attaquant de 32 ans a passé des mois à essayer de retrouver son meilleur niveau après une grave blessure au genou subie l’été dernier. Récupéré de cela, il a fait une rechute et a également dû s’arrêter à nouveau ces derniers jours après avoir partagé un espace avec un positif pour COVID, il est donc momentanément isolé et séparé du groupe.

Depuis son arrivée en 2011, il a toujours inscrit en moyenne un nombre élevé de buts par saison dans toutes les compétitions. Ajouter plus de 250 buts parmi toutes les compétitions au cours des 10 saisons où il a défendu le maillot de la Manchester City. Cette saison, il n’a disputé que neuf matchs, trois seulement comme partant, et n’a ajouté que deux buts, tous deux dans un match de Ligue des champions. Ce cours n’a pas encore été publié dans le Premier ministre.

Il est toujours un homme important pour Pep Guardiola bien que le Catalan ait trouvé des formules pour le fournir sans trop de problèmes. Son relais naturel est Gabriel Jésus, bien que le technicien ait déjà essayé une multitude d’options Ferrán Torres, Mahrez, Foden, De Bruyne … En l’absence de références, toute alternative telle que le faux 9 est valable pour le catalan. C’est pourquoi son départ ne serait pas un gros problème pour les citoyens, surtout lorsqu’il se bat pour un objectif de l’autre côté.

Et la ville attentive à Messi

Intérêt pour le Kun Aguero du Barça. Il ne faut pas oublier que le Manchester City est très attentif à tout mouvement que vous pourriez faire Leo Messi dans les prochains mois. Comme lui Kun, Le joueur de culé est également dans sa dernière année de contrat et est libre de se rendre dans un autre club à la fin de cette saison. Dans cette situation, les citoyens lui ont proposé une proposition suggestive de les opter et de mettre de côté son amour pour les Blaugrana.

L’été dernier, l’équipe anglaise a offert Messi le même salaire qu’il a reçu au Barça avant le snip, trois saisons dans le Manchester City et deux autres dans le La ville de New York de la Major League Soccer (MLS). L’Argentin a entre les sourcils et un jour tenter l’expérience américaine, jouer dans un club là-bas et vivre sur le sol nord-américain. Aujourd’hui, cette offre est obsolète mais pourrait être améliorée ou modifiée pour la saison prochaine.

D’autre part, la possibilité que le Barça convaincre Présage et il a signé pour Barcelone donnerait également une raison supplémentaire à Messi pour continuer dans le club. Après l’entretien de l’Argentin avec Évole, son malaise après le départ de Luis Suarez et les quelques amis qu’il avait laissés dans le vestiaire après la moitié de sa vie au club. Amener son compatriote, avec qui il a une amitié importante, pourrait servir Leo en optant à nouveau pour les Blaugrana.

Les élections qui auront lieu fin janvier, le 24, joueront un rôle clé dans la décision de Leo Messi et la possibilité de signer Kun Agüero. Le secrétariat technique actuel du club s’emploie actuellement à laisser certaines signatures avancées ou presque sponsorisées pour que ce soit le nouveau président et son équipe de direction qui donnent le feu vert aux opérations.