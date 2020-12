Préparez les signatures. FC Barcelona Ils font partie des équipes les plus populaires au monde et ils ne passent pas un bon moment. Pour cette raison, les Espagnols auraient déjà Georgino Wijnaldum à l’ordre du jour, qui a réussi à se démarquer ces derniers mois, en défendant le maillot de Liverpool.

Selon Sky Sports, l’entraîneur néerlandais du Barça a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de 30 ans, avec l’intention d’ajouter de l’expérience à sa zone centrale et de donner plus de fluidité au match du Barça, une équipe qui ne passe pas un bon moment en LaLiga Santander.

FC Barcelona il continue dans la course de la Ligue des champions, il devra donc avoir un large banc et des éléments importants pour ne pas souffrir avec la chaîne des matches, même si on ne sait pas si l’entraîneur du Barça envisage d’embaucher son compatriote et de ne pas le mettre dans l’équipe. gros titre.

Wijnaldum Il était international pour l’équipe nationale des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, aidant son équipe à décrocher la troisième place du tournoi en marquant le but décisif dans le match qui les opposait à l’hôte du championnat.

Nouvel an et nouveaux joueurs au FC Barcelone

Il Barcelone Il attend avec impatience l’arrivée du 1er janvier car elle marque la clôture des négociations avec Eric García, le jeune défenseur central de Manchester City que Ronald Koeman a sollicité pour son équipe depuis son arrivée sur le banc catalan.

Selon le journal ‘Sport’, les pourparlers entre le Barça et García sont avancés et avec moins de six mois de contrat dans le club de Mancuniano, le défenseur espagnol a le pouvoir d’accepter toute offre, même s’il ne peut pas partir immédiatement.

