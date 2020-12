El Caudal, qui avait laissé des doutes lors des matches précédents alors qu’il était leader de son groupe, est passé comme un cyclone à Grado et a remporté une victoire qui le conforte à la tête du groupe 2-A. En plus de leur supériorité théorique, les joueurs de Chuchi Collado ont su mieux s’adapter à un terrain très boueux et ont résolu l’affrontement au moment du match. Pendant ce temps, Mosconia était impuissante à tenir tête à son rival et seuls les arrêts de son gardien Sergio ont empêché une défaite majeure.

Dès le début, le Caudal a compris la formule pour dominer la scène: de longues balles à l’arrière de la défense Moscona pour atteindre la zone en danger. Il a eu une récompense rapide, qui est venue d’un penalty commis par Carús sur Roberto qu’Omar a transformé. Quatre minutes plus tard, l’arbitre est revenu pour punir Mosconia avec la peine maximale, par Secades. A cette occasion, Sergio a remporté le duel contre Omar.

Le Caudal n’a pas bronché, soutenu au centre du terrain par Otía, bien que jusqu’à la pause, il n’y avait plus d’occasions. Manel a déplacé le banc à la mi-temps, mais rien n’a changé. De plus, la tentative de réaction a été contrariée par le but de Christian, prolongé par 0-3 de Borja Navarro, après un grand coup individuel. Peu de temps après, après un corner, Roberto a fait le quatrième et de là jusqu’à la fin c’était une marche pour Caudal, qui n’a pas prolongé leur avantage en raison du grand après-midi du gardien Sergio.