Les Big Ten joueront au football universitaire en 2020.

La conférence a annulé sa décision du 11 août mercredi et procédera à une saison de football universitaire à l’automne. Le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, a annoncé la décision prise par les 14 présidents d’université lors de la conférence.

Qu’est-ce que cela signifie pour les Big Ten? Voici les réponses à toutes les questions à savoir.

PLUS: La semaine 3 du football universitaire choisit contre la propagation

Qu’est-ce qui a conduit au vote d’annulation du Big Ten?

Dans la décision initiale de reporter la saison, Warren s’est concentré sur les problèmes de santé découlant de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Le Conseil des dix présidents et chanceliers du Big Ten a initialement voté 11-3 pour reporter la saison.

“La santé mentale et physique et le bien-être de nos étudiants-athlètes ont été au centre de toutes les décisions que nous avons prises concernant la capacité d’aller de l’avant”, a déclaré Warren dans un communiqué le 11 août.

Les tests et la recherche des contacts étaient des problèmes, mais la myocardite était également une préoccupation dans ces discussions. Ces problèmes de sécurité ont été résolus grâce à des protocoles de tests rapides qui devraient rendre le football plus sûr pour les 14 écoles. Le Conseil des Présidents et Chanceliers du Big Ten a voté à l’unanimité la reprise de la saison sur la base des informations du groupe de travail Big Ten Return to Competition.

Bonne nouvelle: BIG DIX FOOTBALL EST DE RETOUR. Toutes les équipes participent. Merci aux joueurs, aux entraîneurs, aux parents et à tous les représentants de l’école. Passez une saison fantastique! C’est mon grand honneur d’avoir aidé !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 16 septembre 2020

Quand débutera la saison des Big Ten?

Début de la saison régulière du Big Ten le week-end du 23 au 24 octobre et courez jusqu’au 12 décembre.

À combien de jeux les Big Ten joueront-ils?

Neuf jeux. Le Big Ten disputera huit matchs en huit semaines sans semaines de congé, ce qui laisse peu de marge d’erreur devrait être une épidémie de COVID-19 pour une équipe dans cette période.

Le calendrier comporte une fonction plus un intégrée. Chaque équipe jouera un neuvième match en fonction de son classement dans les divisions Est et Ouest. Ainsi, les équipes en première place joueront dans le match de championnat Big Ten, et les autres équipes joueront un cross-over en fonction de la façon dont elles ont terminé dans les huit premiers matchs.

PLUS: Y aura-t-il des éliminatoires de football universitaire en 2020?

Calendrier de football Big Ten 2020

Le directeur sportif du Wisconsin, Barry Alvarez, a déclaré que le calendrier des Big Ten serait publié plus tard cette semaine.

Test du Big Ten COVID-19

Le Big Ten exigera que les étudiants-athlètes, les entraîneurs et les entraîneurs et toutes les autres personnes sur le terrain subissent des tests quotidiens. Les résultats des tests doivent être complétés avant chaque entraînement et chaque match.

Les tests quotidiens commencent le 30 septembre. Selon le Big Ten, le plus tôt un étudiant-athlète peut retourner à la compétition de jeu est de 21 jours après un diagnostic positif au COVID-19. Le Big Ten exigera également que les 14 écoles établissent un registre cardiaque pour examiner les étudiants-athlètes dont le test est positif au COVID-19.

La conférence dispose également d’un système de code couleur basé sur une moyenne de sept jours de tests pour déterminer si les équipes peuvent continuer à s’entraîner. Si une équipe touche «rouge», elle doit arrêter la compétition pendant au moins sept jours.

Les Big Ten sont-ils éligibles pour les éliminatoires de football universitaire?

Le Big Ten aura son match de championnat de conférence le 19 décembre – soit un jour avant l’annonce des matchs des éliminatoires de football universitaire. Maintenant, des conférences Power 5 participent à la saison de football universitaire 2020. Le Pac-12 est la seule de ces cinq conférences à ne pas participer au football universitaire.

Les fans seront-ils autorisés à assister aux matchs?

Le directeur sportif de Penn State, Sandy Barbour, a déclaré qu’il n’y aurait pas de vente publique de billets. La conférence s’efforce de s’assurer que les familles des étudiants-athlètes seront autorisées à assister aux matchs à domicile et à l’extérieur.