Zidane Ce n’est pas un homme qui a l’habitude de faire les gros titres lors d’une conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid Il n’est pas un ami de pénétrer dans les jardins et évite par tous les moyens la polémique, mais dans l’apparence avant le duel devant lui Villarreal Je voulais envoyer un message au monde du football. Et c’est ça, le Français rejoint l’opinion que le calendrier auquel les clubs sont soumis en cette année rare est une vraie folie. Bref, le Français en a assez dit.

«C’est quelque chose pour tous les entraîneurs… Nous avons eu une réunion avec les entraîneurs. Pour essayer de changer quelque chose. J’ai parlé pour dire mes sentiments, ce que je pense, ce que j’ai à l’intérieur. Ce sont des gens qui sont formés pour voir ce qu’ils peuvent faire. Je pense à la santé et je veux dire aussi ce qu’est le football. Jouer de nombreux jeux, la santé et le jeu des matchs est important pour bien jouer, qu’ils peuvent se reposer pour donner un bon spectacle », a déclaré le technicien lors d’une conférence de presse.

Zidane était très ennuyé par un calendrier qui serre les joueurs. Le Français dans cette pause a dû regretter la perte de Sergio Ramos et Jovic. Celle du capitaine est une absence qui sera extrêmement importante pour les blancs en prélude à un calendrier très compliqué. Mais le Real Madrid n’est pas le seul à avoir des absences sensibles.

L’Atlético de Madrid et Barcelone, qui se rencontrent ce week-end, Ils ne pourront pas compter sur Luis Suárez et Torreira, infectés par le coronavirus, et Sergio Busquets, blessé lors du match entre la Suisse et l’Espagne. Ou, par exemple, on sait déjà que le Betis ne pourra pas avoir Canales pendant les six ou huit prochaines semaines.

Koeman et Kroos aussi en colère

L’entraîneur du Real Madrid n’a pas été le seul à élever la voix. Koeman a également montré son malaise lors du précédent contre l’Atlético: «Nous savons que pour les grandes équipes, c’est un calendrier serré. Ce n’est pas bon de jouer trois matchs, dont l’un amical. Je suis entraîneur depuis plus de deux ans, mais je n’ai jamais risqué avec un joueur. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c’est que tous les matchs à l’extérieur auxquels nous avons joué à 21h00. Tous les matchs en Ukraine ou en Russie se sont joués à 19h00 et nous à 21h00. Cela n’aide pas. Dans tous les matchs à l’extérieur, je comprends l’Atlético, mais tous les autres sont arrivés à 21 h 00, rentrent très tard à la maison, doivent voyager. Je suis très contre, il faut penser plus aux grands clubs. Nous faisons mal à cet égard.

Souvenez-vous que ces dernières semaines Toni Kroos regrettait déjà ce calendrier. Le joueur du Real Madrid et l’équipe nationale allemande ont assuré que «nous, les joueurs, ne sommes que des marionnettes dans ces nouvelles compétitions inventées par la FIFA et l’UEFA. Personne ne nous consulte. S’il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite».