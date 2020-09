Il suffit de trois mots pour résumer ce jeu.

Le football est de retour.

Si cette victoire 4-3 pour les champions anglais est un signe de choses à venir, alors amenez-le. La Premier League est revenue à Anfield, avec moins de détresse qu’une explosion à l’échelle industrielle.

Bienvenue dans le grand temps, Leeds United.

Si Liverpool voulait un match pour illustrer à quel point il sera difficile de conserver sa couronne de championnat, alors c’était tout. Les hommes de Marcelo Bielsa, jouant dans l’élite pour la première fois en 16 ans, ont donné aux champions un examen tout-puissant et une peur toute-puissante.

Trois fois, Leeds a pris du retard. Trois fois, ils se sont soulevés de la toile pour se poser leur propre bras droit.

Et trois fois, il faut le dire, ils ont constaté que le menton de Liverpool n’est plus ce qu’il était autrefois. Jurgen Klopp a promis que les Reds attaqueraient leur défense de titre, et sur cette preuve, il avait raison.

Ils étaient parfois irrésistibles pour aller de l’avant, mais moins on en dit sur leur défense, mieux c’est. Certes, cela ne ressemblait pas à la ligne de fond la plus méchante ou la plus assurée de la division.

Heureusement, ils ont Mohamed Salah. Briser le verre en cas d’urgence. Liverpool a cassé la vitre, Salah a cassé le filet. Une, deux, trois fois. L’Égyptien était magnifique et a terminé le match en serrant la balle du match – seul le quatrième joueur de l’histoire du club à le faire lors du premier match d’une saison de championnat, et le premier depuis John Aldridge en 1988.

Il aime un but le week-end d’ouverture, fait Salah. Il a marqué pour Liverpool en 2017, 2018 et 2019, mais il a gardé son meilleur pour 2020. Il n’a pas eu l’air aussi pointu depuis un moment. Leeds, et Stuart Dallas surmené en particulier, ne pouvaient pas le gérer.

“Vous regardez un jeu vidéo ici?!” Jamie Carragher, commentant pour Sky Sports, avait posé la question lors d’une première mi-temps folle.

Liverpool était en avance dans les cinq minutes, Salah gagnait et convertissait un penalty, mais ils étaient tout sauf convaincants contre une équipe de Leeds qui ne montrait aucun complexe d’infériorité. L’équipe de Bielsa est venue attaquer, et ils ont été récompensés pour leur aventure.

Jack Harrison, prêté par Manchester City, a fait 1-1, puis Patrick Bamford, meilleur buteur de la campagne de promotion la dernière fois, a égalisé après que Virgil van Dijk ait brièvement repoussé Liverpool. L’erreur de Van Dijk, trop désinvolte avec un ballon par-dessus son épaule, résume la soirée mitigée de l’équipe locale.

Salah, cependant, était aussi brillant qu’un bouton. À maintes reprises, il s’est éloigné de Dallas par la droite de Liverpool. Il était allumé, fort et rapide, et quand le ballon est tombé à ses pieds à la 33e minute, il a déchaîné la frappe de la nuit, un coup de foudre du pied gauche dans le coin supérieur du filet.

Liverpool aurait vraiment dû tuer le match après cela, mais a trouvé Roberto Firmino et Gini Wijnaldum gaspilleur dans de bonnes positions. Salah a continué à brancher, a continué à repousser Leeds, mais les visiteurs ont trouvé un troisième égaliseur, et un égaliseur bien pris à cela, lorsque Mateusz Klich a renvoyé.

Pourraient-ils tenir? Pourraient-ils même devenir la première équipe visiteuse à gagner à Anfield en championnat depuis avril 2017?

Non, ils ne pouvaient pas. Le remplaçant Rodrigo Moreno, un gros signataire de Valence, n’avait pas lu le scénario. Il est tombé sur Fabinho, un remplaçant de Liverpool, à trois minutes du temps, permettant à Salah de terminer son triplé.

Soulagement pour Liverpool, qui sait qu’il devra se resserrer s’il veut convaincre les sceptiques qu’ils peuvent y retourner cette saison. Ils espèrent, cependant, qu’il faudra un certain temps avant qu’une équipe ne vienne à Anfield et fasse ce que Leeds a fait ici.

La bonne nouvelle est qu’ils commencent avec trois points et trois buts pour leur roi égyptien.

Mo Salah est de retour. Liverpool gagne à nouveau.

Le football, absolument, est de retour.