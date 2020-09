La SEC est de retour.

Nous sommes prêts pour ce premier match de réseau SEC entre le n ° 23 du Kentucky et le n ° 8 Auburn. Nous sommes prêts à entendre cette chanson thème incomparable “SEC on CBS” pour la première fois cette saison avant que Mississippi State ne devienne le 6e LSU. Nous sommes prêts pour la saison de football universitaire à prendre plus de sens de la conférence qui met cela dans son slogan.

Pourquoi sommes-nous si enthousiasmés par le retour de la SEC? Voici les choses que nous attendons le plus.

JEU

TEMPS

la télé

N ° 5 Floride à Ole Miss 12 h ESPN N ° 23 Kentucky au n ° 8 Auburn 12 h Réseau SEC Mississippi State au n ° 6 LSU 15 h 30 CBS N ° 4 Géorgie à Arkansas 16 h Réseau SEC n ° 2 Alabama à Missouri 19 h ESPN Vanderbilt au n ° 10 Texas A&M 19 h 30 Réseau SEC ALT n ° 16 Tennessee en Caroline du Sud 19 h 30 Réseau SEC

Entraîneurs de première année

La SEC accueille quatre nouveaux entraîneurs qui feront leurs débuts samedi. Eli Drinkwitz du Missouri et Sam Pittman de l’Arkansas seront contre lui lors des matchs d’ouverture contre l’Alabama et la Géorgie, respectivement, mais nous sommes plus intrigués par ce que l’État de Magnolia a à offrir. Ole Miss ‘Lane Kiffin – qui a relancé sa carrière d’entraîneur avec une fiche de 26-13 à la FAU ces trois dernières saisons – fait ses débuts à domicile contre la Floride. Comment Kiffin va-t-il pimenter l’offensive talentueuse des rebelles avec John Rhys Plumlee? L’État du Mississippi, quant à lui, accueille Mike Leach et affronte le champion national en titre LSU à Death Valley. Combien de fois le KJ Costello lancera-t-il?

Nouveaux QB sur les prétendants au titre

Les trois meilleures équipes de la SEC de la saison dernière ont perdu leurs quarts de départ. LSU a perdu Joe Burrow, l’Alabama a perdu Tua Tagovailoa et la Géorgie a perdu Jake Fromm, et leurs remplaçants font face à la pression de mener une course de championnat national. Myles Brennan de LSU est chargé de la plus grande pression étant donné que Burrow a organisé l’une des plus grandes saisons uniques de tous les temps. Mac Jones prend le relais en Alabama, où l’attend Bryce Young, un étudiant de première année cinq étoiles. La bataille de quart-arrière de la Géorgie a pris une nouvelle vie depuis le transfert de Wake Forest, Jamie Newman s’est retiré. D’Wan Mathis et JT Daniels ont pu voir le temps dans le match d’ouverture.

Les QB de retour qui cherchent à bouleverser cela

Quatre QB de retour ont passé au moins 2 500 verges la saison dernière. Ce groupe comprend Jarrett Guarantano du Tennessee, Kyle Trask de Floride, Kellen Mond de Texas A & M et Bo Nix d’Auburn. Toutes leurs équipes sont classées cette saison, mais leurs quarts sont capables de faire passer leurs équipes au niveau supérieur. Il est difficile de déterminer qui est actuellement le meilleur quart-arrière de la SEC. Qui choisiriez-vous comme celui qui émerge?

Défense du titre de LSU

Peut-être qu’aucune équipe de championnat national n’a perdu plus pendant l’intersaison que LSU. Les Tigers ont égalé le record de la NFL avec 14 choix de repêchage de la NFL. Le coordonnateur défensif Dave Aranda est parti pour Baylor et le coordonnateur du jeu de passes Joe Brady est parti pour les Panthers de la Caroline. Le receveur étoile Ja’Marr Chase s’est retiré. Ed Orgeron a également traité des épidémies de COVID-19 dans son équipe. LSU a toujours un talent All-American sur la liste avec le demi de coin Derek Stingley Jr., et le transfert de l’État du Dakota du Nord Jabril Cox pourrait être le meilleur nouveau venu de la conférence. Cela dit, LSU doit prouver qu’il peut recharger dans un calendrier difficile.

La réponse de l’Alabama

Les Crimson Tide n’ont jamais passé trois ans sans remporter le championnat national depuis l’arrivée de Nick Saban. Pauvre Alabama, non? Il y a une certaine pression en sachant ce fait, cependant, et l’Alabama a une liste qui comprend sept joueurs qui ont fait l’équipe All-American de présaison de SN. Cette liste comprend les sélections de la première équipe Alex Leatherwood, le receveur DeVonta Smith et le receveur large Jaylen Waddle. Nous avons toujours dit que la saison de football universitaire ne commençait pas vraiment tant que l’Alabama ne perdait pas. Quand ce sera le cas en 2020?

Les Gators peuvent-ils attraper la Géorgie?

Les Gators ont remporté deux bols consécutifs du Nouvel An sous la direction de Dan Mullen, et c’est l’occasion de mettre fin à la course de trois ans de la Géorgie en tant que champion de la SEC Est. Les Bulldogs ou les Gators ont représenté la SEC East à Atlanta chaque année depuis 2015. Trask donne à Mullen un quart-arrière fiable et le recrutement s’est amélioré depuis son arrivée. C’est l’année pour le prouver. La Floride n’a pas remporté la SEC depuis que Tim Tebow a ouvert la voie en 2008.

Impact des éliminatoires de la conférence uniquement

Une fois que les fans de la SEC auront un avant-goût du calendrier de la conférence de 10 matchs, il sera difficile de revenir en arrière. Les jeux croisés supplémentaires vont créer le sentiment NFL Lite exclusif à la région, et avec d’autres conférences Power 5 (Big Ten et peut-être Pac-12) jouant moins de matchs, l’appel à deux équipes SEC dans le College Football Playoff va augmenter avec chaque semaine. Ces arguments prennent toute leur force.

Première fusion de Finebaum

Quelle base de fans aura la première fusion à part entière sur “The Paul Finebaum Show” lundi matin? Sera-ce Auburn si le Kentucky réussit à se faire du mal sur la route? Sera-ce au Tennessee si les Vols échouent en Caroline du Sud après une intersaison pleine d’élan positif sous Jeremy Pruitt? De combien l’Alabama, la Géorgie et la LSU ne parviendront-ils pas à répondre aux attentes toujours impossibles? Nous sommes ici pour le trajet.