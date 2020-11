La blessure de Jesús Navas samedi lors de la rencontre entre Séville et Osasuna a contraint Luis Enrique à chercher un remplaçant pour les prochains engagements de l’équipe. L’élu est Hector Bellerín, Ailier d’Arsenal et absent avec l’Espagne depuis 2016. C’est le footballeur né en Catalogne et formé dans la carrière de Barcelone jusqu’à la catégorie cadet: modèle, végétarien et environnementaliste.

Hector BellerínNé à Barcelone en 1995, il part pour l’Angleterre à l’âge de 16 ans pour commencer son aventure à Arsenal. Il a passé deux ans en prêt à Watford avant de devenir l’un des arrières latéraux les plus importants du Premier ministre avec le maillot Gunner. Mais en 2019, il a subi une blessure qui l’a fait sortir du terrain. Le temps que Bellerín a utilisé pour mieux se connaître, comme une opportunité de développement personnel et d’apprentissage personnel.

Le côté d’Arsenal n’est pas un footballeur typique. «J’ai voulu sbriser l’image du footballeur prototypique et briser le moule«Bellerín a souligné à une occasion. Et le garçon l’a-t-il cassé. Influencé par la mode, la défense a foulé les prestigieux podiums de Florence, Paris ou Milan. Et en est venu à être considéré comme «Le footballeur le plus stylé du monde», par l’édition britannique du magazine Vogue.

Son image différente et personnelle lui a même coûté des insultes à plusieurs reprises. Mais Bellerín se soucie peu de ce qu’ils pensent de lui. Vous êtes plutôt disposé à utiliser votre position pour influencer positivement la société et être un exemple. Il y a quelques années, il a adopté un régime végétalien pour des raisons de santé et est très conscient de l’importance de prendre soin de l’environnement.

Actionnaire du club le plus vert du monde

Il a commencé à manger de la nourriture végétarienne pour nettoyer ou détoxifier son corps, mais les résultats étaient si positifs qu’il a décidé d’adopter ce régime comme mode de vie. L’ailier s’assure que, depuis, il se sent plus vite, avec plus d’énergie et coûte moins cher à récupérer, alors qu’avant il se sentait ballonné.

En juin dernier, il a annoncé, via ses réseaux sociaux, que planterait 30000 arbres pour chaque victoire d’Arsenal jusqu’à la fin de la saison pour sensibiliser besoin de lutter contre le changement climatique. Et en septembre dernier, il a annoncé qu’il était devenu actionnaire de Forest Green Rovers, le “club le plus respectueux de l’environnement au monde”, comme l’a reconnu l’UEFA.