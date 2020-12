Javier Tebas, reconnu l’extrême droite, et Risto Mejide, haut-parleur podemita de télévision, ont uni leurs forces contre Eduardo Inda. Vous savez que la politique fait des compagnons étranges, mais cette collaboration surpasse tout précédent vu auparavant. Tous deux, comme s’ils étaient The Avengers, ont ajouté des moyens et des arguments pour tenter de discréditer le réalisateur d’OKDIARIO pour la énième fois.

Le problème qu’ils ont tous les deux est que Ils ne peuvent pas bâillonner Eduardo Inda, peu importe combien d’argent ils ont –Cas de Thèbes– ou par de nombreuses blagues de goût douteux –Le cas de Risto– à faire sur le journaliste qui dirige l’un des moyens de communication les plus puissants d’Espagne.

C’est curieux cette relation de compadreo de convenance qu’ils continuent à considérer que Tebas a travaillé comme chef provincial dans les groupes de jeunes d’extrême droite Fuerza Nueva à la fin des années 70 et qu’il est un franquiste fervent. Le président de la Ligue ne regrette pas ce passé en s’assurant que “On ne sait pas ce qu’était Fuerza Nueva”Malgré ce parti, il a soutenu diverses attaques terroristes contre des personnes comme celle que représente désormais Risto. Le leader, un électeur avoué de Vox, pense que l’Espagne a besoin d’un Le Pen.

Le bouc émissaire de cette persécution est que Thèbes n’aime pas ça enquêter sur Fuenlabrada, où son fils travaille et gagne un salaire à six chiffres par an. Le président de la Ligue a fait tout son possible pour faire taire ce journal, menaçant même les journalistes qui ont diffusé l’information sur les réseaux sociaux et demandant des corrections constantes au journal La Razón, où Eduardo Inda a produit une série de trois colonnes décrivant les affaires des illustres Tebas.

Le chef de l’association des clubs de football est devenu une auto-interview de ceux qui aiment payer autant dans d’autres médias de communication – ce n’est pas le football, c’est la Ligue – pour déclamer contre Inda. «La manière de journalisme qu’il me fait ne me plaît certainement pas. Ce qu’il veut critiquer, il le fait avec un certain que nous allons appeler: les mauvaises manières », a déclaré Tebas dans une interview où les garçons Risto ont extrait tout le jus possible contre le réalisateur d’OKDIARIO.

«Que tout ce que je fais est très transparent, très clair et qu’il y a un règlement à laquelle nous sommes tous appliqués dans la Ligue qui doit être respectée et que tout le monde respecte. Tout club qui voit une situation étrange peut venir voir la raison des choses », a défendu Tebas sur sa gestion de l’affaire Fuenlabrada, club auprès duquel son bureau Tebas y Coiduras a récolté plus de 100000 euros en 2018 et où il apparaît dans divers emails sur la gestion quotidienne du club, comme ce média l’a publié.

Thèbes, à peine troublée par les questions d’un programme qui prétend rechercher la vérité et qu’ils en agissent en tant que champions, il n’a pas été interrogé sur sa relation avec Fuenlabrada, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du procureur général de l’État. Risto les a tous mis en les jetant dans la petite zone. «Il n’y a rien de ce qui est dit, si je n’insiste pas ce sont des informations tortueuses, avec des demi-vérités et des mensonges. Mais bon, dernièrement on est habitué à ça dans cet environnement », a réglé un Tebas qui, par habileté, a pris une dernière zasca de son nouveau collègue. “Bien sûr, le football en janvier avec des gens dans les stades”claqua son nouveau copain. Les extrêmes finissent toujours par se toucher.