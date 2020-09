Seul Russell Westbrook pouvait trouver un moyen de se disputer avec un fan dans une arène presque vide.

Au cours du quatrième quart du match 5 de samedi soir entre les Lakers et les Rockets, la star de Houston est sortie de la voie après une tentative de lancer franc de LeBron James et a commencé à parler à quelqu’un dans les gradins. Il s’avère que quelqu’un était William Rondo, le frère aîné du gardien de Los Angeles Rajon Rondo.

PLUS: Jayson Tatum mène les Celtics à la victoire du septième match avec une “superstar”

Westbrook a crié à plusieurs reprises: «À qui parlez-vous? à William Rondo, selon Ben Golliver du Washington Post. La sécurité a ensuite escorté William hors de l’arène.

Russell Westbrook des Rockets crie à plusieurs reprises «À qui parlez-vous?» au frère de Rajon Rondo qui était assis au premier rang et soutenant les Lakers pendant le match 5. Austin Rivers ajoute: «Vous devez y aller» avant que la sécurité ne l’escorte. La NBA a une politique limitant la conduite des fans de bulles pic.twitter.com/w9Wb3tCXCd – Ben Golliver (@BenGolliver) 13 septembre 2020

Marc J. Spears de The Undefeated a noté que William Rondo n’est pas un membre de votre famille typique qui visite le campus juste pour offrir son soutien et regarder des matchs. Il est le président de Global Concierge Services et en charge des barbiers, tresseurs et manucures à l’intérieur de la «bulle» de la NBA.

On ne sait pas exactement ce que William Rondo a dit pour provoquer Westbrook, mais la NBA avait mis en garde les invités contre l’utilisation d’un langage profane ou abusif. Rajon Rondo a affirmé que William avait qualifié Westbrook de “poubelle”, mais n’avait pas haussé la voix ni ne le maudissait.

“Les gens au match, vous êtes censé fermer la bouche et regarder le match”, a déclaré Westbrook après le match 5. “Ce sont les règles, surtout quand vous avez des familles et des gens ici. … Parce que [Rajon] Rondo parlait de…, il décida qu’il voulait aussi entrer. C’est bon. C’est parfait. J’ai compris. Il voulait prendre pour son frère. Je ne sais pas quoi, mais c’est tout.

“Ces règles s’appliquent à tout le monde, cependant. Peu importe qui c’est, la famille, peu importe. Quand vous franchissez cette ligne, alors il est censé être à la maison. Il n’y a pas de règles ou de règlements pour cela. Il a commencé à parler de fou, et je ne joue pas à ce jeu. “

Quant à ce qui s’est passé sur le terrain, les Lakers ont facilement envoyé les Rockets, terminant la série du deuxième tour avec une victoire de 119-96 et se qualifiant pour la finale de la Conférence occidentale. Westbrook a marqué 10 points sur 4 tirs sur 13 en 36 minutes.