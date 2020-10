Il ne semble pas y avoir de rival à la hauteur du Bayern dans ce groupe, on verra donc si le froid de Moscou peut lui résister. Sinon, il est difficile pour l’équipe bavaroise de tomber face au Lokomotiv. Parce que les Bavarois ressemblent de plus en plus à la redoutable équipe qui a passé sur tout et tout le monde à la fin de la saison dernière.

27/10/2020 à 08:11 CET

Albert Grace

Ils ont balayé Bielefeld, ils ont balayé l’Atlético en Ligue des champions et ils viennent de balayer l’Eintracht ce week-end, avec Lewandowski à un niveau stellaire: 10 buts en cinq matchs de Bundesliga. Il n’a pas vu de but le premier jour, il cherchera donc à faire ses débuts dans cette Ligue des champions. Une Ligue des champions dans laquelle le Bayern est un grand favori, même si Flick fait la sourde oreille. L’entraîneur veut maintenir sa philosophie Cholista et jusqu’en avril, il ne pense ni aux titres ni au favoritisme. Pas mal jusqu’ici.

Pour aujourd’hui, Flick pourrait commencer avec Sané, qui avait des minutes contre l’Eintracht après une blessure et a également vu le but. Gnabry revient également, fraîchement sorti de quarantaine en raison d’un faux positif. Les deux accompagneraient Müller et Lewandowski contre un Lokomotiv sérieux qui peut blesser le compteur.

Onze possibles:

Lokomotiv Moscou: Guilherme; Zhivoglyadov, & Cacute; orluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Lisakovich et Éder.

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.