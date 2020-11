Depuis sa première sur Netflix, le 23 octobre, «Gambito de dama» («The Queen’s Gambit» dans sa langue d’origine) s’est positionné dans le Top 10 des productions les plus vues sur la plateforme de streaming, mais ce n’est pas tout, Elle a également reçu le soutien de la critique collective, qui la considère comme l’une des meilleures séries de 2020.

Basé sur le roman de 1983 du même nom de Walter Tevis, la fiction créée par Scott Frank et Allan Scott, il se déroule dans les années 1950 et suit une jeune femme d’un orphelinat qui découvre qu’elle a un don incroyable pour les échecs et parcourt le difficile route vers la gloire tout en luttant contre les dépendances.

Les critiques décrivent “Gambit de Lady“Comme” parfait “, entre autres en raison de la conception générale de la production, du style cinématographique et des performances étonnantes de Anya Taylor-Joy, qui, comme le souligne ., sera sans aucun doute reconnu lors de la saison des récompenses.

De même, les critiques applaudissent son excellent rythme et sa capacité à se connecter avec le public. Voici quelques-unes des opinions les plus favorables pour la série de Netflix.

La performance d’Anya Taylor-Joy a été très appréciée par la critique (Photo: Netflix)

RogerEbert:

Ancrée par une performance de plomb magnétique et renforcée par des performances de classe mondiale, un langage visuel merveilleux, une pièce qui n’est jamais moins que captivante et une disposition admirable à embrasser la contradiction et l’ambiguïté, c’est l’une des meilleures séries au monde. an”.

Globo et Mail:

“Il a le poids et la profondeur d’un grand roman, plongeant de plus en plus profondément dans le personnage principal et explorant son âme avec les yeux perçants et curieux d’un étranger.”

La sonnerie:

«L’étoile naissante au centre de la nouvelle série de Netflix Scott Frank a un magnétisme rare, le genre qui peut vendre même les chansons les plus ésotériques. “

Pajiba:

“Le gambit de la reine c’est addictif, divertissant et finalement extrêmement satisfaisant. Il n’y a pas beaucoup de couches dans The Queen’s Gambit et à mesure que les drames de dépendance progressent, ce n’est guère superficiel. “

Le Boston Globe:

“C’est une histoire passionnante d’une vie extraordinaire et une fenêtre sur un monde de dépendance et d’autonomisation, de pions et de reines.”

La première saison de “Lady’s Gambit” compte sept épisodes (Photo: Netflix)

Paste Magazine:

«Avec un excellent rythme et un sentiment de confiance devant la porte, The Queen’s Gambit est une œuvre d’art fascinante, rayonnante et tout simplement fascinante. Comme Beth, elle réussit grâce à son dévouement à l’amour du jeu. “

Décideur:

“Il ouvre un monde qui semble parfois insondable, raconté à travers les yeux d’un prodige qui embrasse son génie, mais qui est aussi humain que le reste d’entre nous.”

Mashable:

“Le gambit de la reine il a presque tout ce que l’on pourrait demander dans une mini-série dramatique. C’est intime mais cinématographique, délicat et féroce, énergique mais réfléchi. “

La Chronique juive:

Les créateurs Scott Frank et Allan Scott ont accompli l’impossible ici. Ils ont réussi à transformer une histoire sur l’un des sports les plus apprivoisés et les moins glamour en quelque chose de vraiment magique et exceptionnel.

Vox:

«Le Gambit de la Reine est défectueux. Peut-être que c’est trop long … Mais The Queen’s Gambit a aussi une bonne dose de Happy-Go-Lucky-ness en son cœur, d’une manière qui en fait presque un miroir de ce film. “

Est-ce que “Lady’s Gambit” sera nominé lors de la prochaine saison de récompenses? (Photo: Netflix)