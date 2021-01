▲ Le gardien du Barça a été le héros des Catalans lorsqu’il a arrêté les tirs de Mikel Oyarzabal et Jon Bautista, tandis que Willian José a percuté le ballon dans le poteau. Photo Ap

Jeudi 14 janvier 2021, p. a10

Madrid. Le gardien Marc André Ter Stegen est devenu un héros lorsqu’il a sauvé deux tirs aux tirs au but pour donner à Barcelone une victoire 3-2 sur la Real Sociedad et obtenir une place en finale de la Super Coupe d’Espagne, après un match nul 1-1. dans le temps réglementaire.

Ter Stegen a pris les palmes en sauvant des tirs du capitaine de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, ainsi que de Jon Bautista, lors d’une séance de tirs au but, tandis que Willian José a écrasé le ballon dans le poteau et Mikel Merino et Januzaj ont marqué.

Le Barça avait mieux visé à onze mètres avec des buts d’Ousmane Dembélé, Pjanic et Riqui Puig, qui a marqué le but final, tandis que Frenkie de Jong a frappé le poteau et Griezmann l’a envoyé haut.

L’équipe du Barça attendra désormais que son rival soit défini en demi-finale jeudi entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid, actuels champions de la Super Coupe.

L’équipe catalane a réussi à gagner le match malgré l’absence de capitaine argentin Lionel Messi dans son alignement, qui a regardé le match depuis les tribunes en raison d’un certain inconfort.

Les alarmes se sont déclenchées le matin alors qu’il n’avait pas participé à une séance d’entraînement finale et ont été confirmées lorsqu’il ne figurait pas dans l’alignement, bien que l’attaquant ait pu tenter d’être en finale dimanche.

Les Catalans ont souffert pendant la première demi-heure de jeu, noyés par l’intensité des Donostiarras, qui étaient sur le point de prendre de l’avance quand Isak s’est infiltré dans la surface mais a perdu main dans la main avec le gardien Marc André Ter Stegen.

Petit à petit, le Barça a secoué la pression de la Real Sociedad, touchant et faisant circuler le ballon d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il trouve l’erreur de l’adversaire.

Braitwhaite, qui était à la place de Messi, a filtré un ballon à Griezmann afin qu’il passe par la gauche et De Jong a mis la tête 1-0 (39).

Après la pause, la Real Sociedad est sortie avec l’intensité initiale, pressant pratiquement d’homme à homme, harcelant le clul catalan.

L’équipe basque est arrivée jusqu’à ce qu’un centre de la gauche touche le bras de Frenkie de Jong, provoquant un penalty transformé par Oyarzabal (51e). Le but a encouragé la Real Sociedad qui a continué à faire pression, mais dans les dernières minutes, la fatigue a commencé à faire des ravages sur les Donostiarras.

Le Barça a de nouveau dominé, même s’il serait incapable de percer à nouveau le but de Remiro, menant le match à des prolongations. Dans le temps additionnel, le duel s’est transformé en échange de coups avec les deux gardiens jouant un rôle de premier plan sous les bâtons, notamment le Barça, qui a pris une main salvatrice sur un superbe coup franc d’Adnan Januzaj (117).

Les deux équipes étant incapables d’atteindre le but opposé, le match est allé aux tirs au but où Ter Stegen a pris sa revanche sur Oyarzabal.

Avec le billet pour la finale en poche, Barcelone remonte un peu plus le moral et peut laisser derrière lui ses mauvais souvenirs de l’année dernière lorsqu’ils sont tombés en demi-finale du tournoi contre l’Atlético de Madrid.

Le triomphe est bien mérité. La Real Sociedad a eu des prolongations occasionnelles en prolongation, mais nous avons gagné, c’est ce que nous devrions faire, a déclaré Ter Stegen avec enthousiasme à la fin du match.

Pendant ce temps, Ronald Koeman, le stratège de l’équipe de Barcelone, était satisfait du passage à la finale de la Super Coupe d’Espagne mais a averti qu’il fallait attendre pour savoir si le blessé Leo Messi serait en mesure de disputer le duel décisif.