Mario Mandzukic (Slavonski Brod, 1986) pourrait être la bombe qui prépare le celtique pour renforcer son personnel. Comme l’a annoncé Cope-Vigo, le légendaire attaquant croate, qui est sans équipe depuis six mois, pourrait revenir dans la Ligue espagnole, qu’il connaît car il a joué pour l’Atlético de Madrid. A 34 ans, il revendique un CV impeccable avec des titres de toutes les couleurs tels que six ligues, six coupes et un champion dans des équipes comme Bayern Munich et Juventus entre autres.

Un CV impressionnant

L’ancien attaquant du Bayern Munich, de l’Atlético ou de la Juventus parmi d’autres grands clubs de football européens, a décidé d’aller à se lancer dans l’aventure du Qatar il y a onze mois et en été, il a décidé de couper cette étape éphémère. Depuis, Mandzukic est sans équipe.

Désormais, le Celta compte bien le récupérer, lors de sa dernière étape professionnelle, pour le football, avec un effectif marqué par un manque pressant de but à l’exception d’Iago Aspas. L’opération pourrait fermer dans les prochaines heures. Surprise avec tout le club de Vigo a déclaré ouvertement il y a à peine un mois qu’il n’avait pas d’argent à signer, porté par le plafond salarial, et qui peut désormais faire face à la signature d’un joueur avec la cache de Mandzukic