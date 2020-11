Le golf se sent en sécurité

La différence entre se promener et jouer au golf est que dans le premier cas, cela peut être fait normalement dans n’importe quel parc et le second est impossible pour le moment car les terrains de golf, comme les autres installations sportives, sont fermés dans les Asturies. en raison des restrictions de mobilité décrétées par la pandémie de coronavirus. Un groupe de joueurs, réuni par LA NUEVA ESPAÑA, réclame qu’une exception soit faite avec leur sport et donne des arguments pour cela: «C’est un espace ouvert, dans lequel par définition la distance entre un joueur et un autre est maintenue, il se pratique avec masque et, en plus, tous les parcours ont enlevé les drapeaux des trous et ont enlevé les râteaux, qui étaient la seule chose qui pouvait être touchée par plusieurs personnes. Vous arrivez, vous jouez et vous partez », expliquent-ils.

Álex García, joueur et enseignant, considère que l’une des raisons pour arrêter de jouer au golf est précisément la trajectoire qu’ils ont prise depuis le début de la pandémie: “Il n’y a pas eu d’infection sur les terrains de golf asturiens.” García ajoute que «bien qu’un terrain de golf soit une installation sportive, il n’a pas grand-chose à voir avec un centre sportif et bien plus à faire une promenade dans les montagnes ou une promenade, ce qui est permis. Si vous parcourez sept ou huit kilomètres à travers les montagnes, qu’importe que ce soit à El Naranco ou sur un terrain de golf ».

A 32 ans, David Castro est un fan de ceux qui ont un niveau élevé et qui vont généralement presque tous les jours s’entraîner. Il demande également une dérogation pour le golf car «ce sport remplit toutes les conditions demandées par la Principauté: ce n’est pas une installation sportive comme les autres, où l’on passe par un vestiaire et se trouve dans un lieu fermé; ici vous êtes en plein air, vous pouvez garder vos distances et vous conformer à tout ce que la Principauté a dicté », dit-il.

Un cas similaire est celui de Diego Pérez, 28 ans, qui, même amateur, a un faible handicap et a tendance à faire de l’exercice régulièrement. Il considère également qu’il y a de nombreuses raisons d’ouvrir les portes des terrains de golf: «Si les mesures appropriées sont prises, c’est un sport qui se joue parfaitement, tout comme on peut faire du vélo parce qu’il est à l’extérieur, tout comme il peut courir parce qu’il est à l’extérieur; Je dirais même que le golf a moins de risques de contagion que n’importe lequel de ces sports parce que vous êtes presque arrêté et qu’il y a très peu de chances de contagion. C’est un peu moins que d’être dans un jardin ou dans un parc ».

Pour Jorge Menéndez, 49 ans et qui pratique le golf depuis ses 27 ans, il conviendrait de faire une analyse spécifique du golf pour le distinguer des autres sports, comme on s’attend à le faire avec le commerce de détail: «Tout comme il y a d’autres secteurs qui demandent ouvert, comme le commerce de détail, de sorte qu’aucune décision ne puisse sembler arbitraire; Eh bien, de même pour la pratique du sport, nous demandons que des cas spécifiques soient étudiés et, en effet, voir s’il y a un risque ou pas et s’il n’y en a pas, levez la main ». Un argument auquel s’ajoute un autre de nature économique: “En tant que sport sûr, il faut garder à l’esprit qu’il y a des gens qui en vivent, ceux qui travaillent dans les champs et les enseignants, et nous considérons que c’est un moyen de maintenir l’activité économique, ce qui est aussi quelque chose d’important pour le moment ».

La fan Carmen López, quant à elle, est claire: «Le golf est un sport qui se pratique en extérieur et où l’on va le moins être infecté car la distance est toujours maintenue. Nous ne nous sommes jamais sentis en danger d’aucune sorte, les gens portent toujours un masque et «gardent leurs distances».

Pour Emilio Hormaeche, 64 ans, de Salamanque qui vit dans les Asturies depuis 26 ans, l’une des raisons qui font du golf une modalité qui peut être pratiquée en ces temps de pandémie est que c’est “le sport parfait pour jouer seul”. Selon lui, «ce serait une très bonne idée qu’ils nous laissent jouer au golf» et il explique les raisons pour lesquelles, à son avis, les parcours peuvent être ouverts: «Sur un terrain de golf si vous ne voulez voir personne, vous ne voyez personne , vous ne jouez contre aucun rival parce que vous jouez essentiellement contre vous-même. C’est le sport parfait pour jouer seul, donc dans ce type d’activité nous sommes parfaitement en sécurité ». Une sécurité qu’ils espèrent leur permettra de passer la pandémie en frappant une balle de golf.