La Catalogne met fin aux activités sportives pour les 15 prochains jours, en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement catalan a annoncé jeudi de nouvelles mesures pour arrêter la deuxième vague, parmi lesquelles la fermeture obligatoire de tous les centres sportifs, ainsi que des gymnases privés. Aussi les activités sportives non professionnelles sont suspendues pour une période de deux semaines.

Les exceptions à cette fermeture générale sont les centres de haute performance et sites sportifs qui accueillent des compétitions nationales ou internationales. Lesdits concours, y compris nationaux, internationaux et professionnels, Oui, ils peuvent continuer à jouer normalement, bien qu’à huis clos et avec les contrôles pertinents par les organisateurs et les participants.

Le 13 octobre le gouvernement catalan a décrété la suspension des compétitions pendant 15 jours, bien que les formations aient été maintenues tant qu’elles ont été réalisées dans des groupes de coexistence stables. Maintenant, avec l’évolution de la pandémie en Catalogne, les restrictions sont étendues avec la fermeture des installations.

Le gouvernement autonome, par ailleurs, a décrété la fermeture de la Communauté autonome et des communes, à partir du week-end et pour les quinze jours suivants. La restauration et e est fermée en Catalogne et se poursuivra ainsi, également pour une période de 15 jours. «Les mesures sont fortes et nous savons qu’elles ont un fort impact social et économique», A expliqué ce jeudi le Père Aragonés, président par intérim de la Generalitat.