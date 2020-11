Samedi: Norwich v Swansea; Borussia Dortmund contre Bayern Munich; PSG contre Rennes.

Ce week-end va être un bouchonnage et il pourrait être celui que nous regardons en arrière de partout en Europe lorsque les saisons nationales prendront fin.

Mais, maintenant que nous sommes dans quelques semaines dans la saison, nous pouvons enfin nous demander où trouvera la course au titre la plus palpitante d’Europe?

Lewis Ambrose

Ce n’est pas l’une des ligues avec un grand match cette semaine, mais je pense que ce sera la Liga.

Le Real Madrid a l’air faillible, a une équipe mince et un certain nombre de ses hommes clés sont du mauvais côté de 30. Barcelone n’a toujours pas l’air bien. L’Atlético Madrid reste un peu trop défensif alors qu’il n’en a pas besoin.

Si quelqu’un veut faire vibrer le football espagnol avec un énorme choc, c’est maintenant. Nous vous regardons, Real Sociedad.

Dan Burke

Dans un esprit de variété et parce que c’est Dortmund contre Bayern ce week-end, je vais jeter la Bundesliga dans le mélange.

C’est une ligue fascinante qui est quelque peu déçue par une équipe si dominante, mais le règne de terreur du Bayern doit prendre fin un jour, alors pourquoi pas cette saison?

Dortmund est en bonne forme pour le moment et s’ils ne peuvent pas vaincre le Bayern, il y a toujours le RB Leipzig et peut-être même le Borussia Mönchengladbach traquant dans l’ombre.

Phil Costa

C’est clairement la Premier League. Liverpool est probablement favori pour conserver son titre, mais chaque semaine, des résultats vous brisent la tête.

Les choses sont tellement ouvertes. Les buts s’envolent, l’avantage à domicile est inexistant et vous pourriez probablement trouver une excuse pour que six ou sept équipes puissent potentiellement défier en mai.

Il est temps d’intensifier, Aston Villa.

Matt Frohlich

Pour la première fois depuis longtemps, la Serie A!

La Juventus est l’équipe à vaincre, mais les prétendants ne manquent pas. L’AC Milan et Ibra ressemblent aux versions les plus importantes d’eux-mêmes, tandis que Conte a constitué une équipe formidable à l’Inter.

Pendant ce temps, la qualité de nombreuses autres équipes comme la Roma, Naples et Sassuolo signifie que les dérapages pourraient devenir un phénomène courant pour les grandes équipes dans une ligue où, historiquement, ils l’ont fait pour la majorité.

Alex Mott

Vous pouvez pousser vos cinq meilleures ligues – la meilleure course au titre cette année, l’année dernière et chaque année est dans le championnat.

Brentford, Watford et Bournemouth étaient les trois équipes qui, selon les bookmakers, seraient promues en mai, mais après 10 séries de matchs, cela a été imprévisible.

Reading est sorti des blocs et impressionne tout le monde sous Veljko Paunović, tandis que Swansea s’est remis de la perte de Rhian Brewster et occupe la deuxième place.

Ne négligez pas non plus Bristol City, Middlesbrough, Norwich ou Stoke.

En bref, une dizaine d’équipes pourraient gagner la division et que voulez-vous de plus?

Joel Sanderson-Murray

La Serie A va réclamer notre attention à maintes reprises cette saison.

La Juventus va prendre un certain temps pour savoir quel type d’équipe ils veulent être et pendant que cela se passe, les goûts de Naples, Lazio et Atalanta dorment à peine.

Milan semble renaître et une véritable course au titre entre eux et la vieille dame semble bouillonner sous la surface.

Padraig Whelan

Ce doit être l’Italie, où la Juventus vise à remporter un 10e titre consécutif mais semble de plus en plus vulnérable cette saison.

Les clubs de Milan ainsi que l’Atalanta, la Lazio et Naples peuvent tous avoir leur mot à dire sur la destination du Scudetto.