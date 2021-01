Luis Enrique ne manquera pas les trois matchs de la Supercoupe d’Espagne qui se tiendra en Andalousie. L’entraîneur espagnol sera présent au Nouvel Archange de Cordoue regarder la première demi-finale qui mesurera Barcelone et la Real Sociedad. Vous ne vous perdrez pas non plus La roseraie de Malaga le duel qui fera face Real Madrid et Athlétique. Tout comme il se rendra à Séville dimanche pour assister à la grande finale, qui se tiendra à La Cartuja. Trois rencontres qui permettront à l’Asturien d’examiner une bonne partie de ses internationaux et d’autres qui pourraient figurer dans la prochaine liste en mars.

À Cordoue, il a beaucoup de travail dans les deux équipes. Sans doute, beaucoup de ses regards seront concentrés sur un Pedri devenu indiscutable pour Koeman et c’est dans les plans de Luis Enrique. Comme l’a déjà dit OKDIARIO, l’entraîneur l’a en tête, même s’il lui est difficile de figurer sur la liste de mars, car cela coïncidera avec la première phase du Championnat d’Europe U21, où il espère être l’un des hommes importants de l’équipe de Luis de la. La source. Bien sûr, si vous maintenez le niveau, vous avez de nombreuses options pour participer au prochain championnat d’Europe.

Du côté du Barça, Luis Enrique pourra également voir en direct un fixe comme Sergio Busquets et un autre qui a du mal à revenir, Jordi Alba. Ceux qui ne pourront pas observer sont Sergi Roberto et Ansu Fati, qui sont blessés et rateront toute la Super Coupe d’Espagne. À la Real Sociedad, il a également plusieurs footballeurs à suivre. Deux qui seront en principe dans l’appel de mars et, comme on pouvait s’y attendre, dans l’Eurocup, Oyarzabal et Mikel Merino, tandis que deux autres qui s’opposent à être comme Andoni Gorosabel et Portu.

Beaucoup à voir à Malaga

Si à Cordoue vous devrez écrire beaucoup de choses dans votre cahier, à Malaga, ce ne sera pas moins. Ce sera encore plus. Du côté du Real Madrid, Luis Enrique espionnera quatre joueurs qui pourraient être cinq si les Blancs se qualifient pour la grande finale. En demi-finale, il se concentrera sur Sergio Ramos, le grand capitaine, Marco Asensio, qui était déjà sur la dernière liste après la blessure d’Ansu. L’Espagnol n’arrête pas de grandir et se rapproche de celui d’avant la blessure. Il ne perdra pas non plus de vue un Lucas Vázquez qu’il fait beaucoup de mérites pour porter à nouveau le maillot de l’Espagne, alors qu’il vérifiera en direct si Isco n’est pas là et, d’après ce qu’il semble, il n’a plus à l’attendre. En finale, si les Madridistas arrivent, il pourrait profiter de Carvajal s’il récupère.

Du côté rojiblanco, il a également plusieurs internationaux. Unai Simón était le gardien partant de l’Espagne lors du dernier appel et votre performance déterminera si oui ou non vous continuerez à l’être. Il se penchera également sur Íñigo Martínez, qui était présent à l’appel de novembre. En revanche, deux qui pourraient partir, comme Iñaki Williams et Yuri Berchiche, seront également suivis par Luis Enrique.