Chaque jour de la semaine, Chris Mannix de SI s’enregistrera avec ses Bubble Bits, un succès rapide sur quelque chose de notable de l’intérieur du campus de la NBA.

LAKE BUENA VISTA, Floride – Trois réflexions sur la victoire 112–99 de Boston, qui donne aux Celtics une avance de 2–0 sur les Raptors en demi-finale de la Conférence Est.

• Quel jeu de Marcus Smart: Les Celtics traînaient par huit au début du quatrième quart, et celui-ci a senti qu’un seau ou deux de Toronto étaient hors de portée. Les Raptors jouaient bien, Kemba Walker jouait horriblement et Toronto avait ce qui semblait être une occasion en or d’égaliser la série. Ensuite, Smart fait un trois. Jeu à cinq points. Après un seau de Raptors, il en fabrique un autre. Le plomb est quatre. Puis la possession suivante, il en conserve un troisième. Un jeu de points, le temps mort à Toronto et tout l’élan a basculé dans la direction de Boston. Trois triples en 72 secondes pour Smart… qui était de 1 à 7 sur trois auparavant.

Kim Klement-USA TODAY Sports

Vouloir plus? Que diriez-vous de trois autres une minute plus tard. Et puis un autre une minute plus tard. En un peu plus de trois minutes, Smart a fait cinq trois, le dernier soir du match. Le tir de Smart a donné à Walker (17 points) le temps de s’échauffer, a donné à Jayson Tatum (34 ans) le temps de se lancer et a propulsé les Celtics vers une victoire.

Un aparté: j’ai couvert Smart de près depuis son arrivée en NBA en 2014. Il n’y a pas de joueur avec une confiance de tir plus irrationnelle. Il n’est jamais dissuadé. Il a été, à différents moments, parmi les pires tireurs de la NBA. Mais il ne s’arrête jamais. Il continue de travailler, il continue de tourner et les améliorations sont dans les chiffres. Il était un tireur à trois points de 36,4% la saison dernière; cette année, avec ses tentatives de 6,6 par match, un sommet en carrière, il a tiré 34,7%. Les cinq trois qu’il a réalisés mardi n’ont pas seulement permis à Boston de revenir dans le match – ils ont brisé l’esprit des Raptors. Smart est l’ancre défensive des Celtics. Quand il fait trois, il est l’un des joueurs les plus complets de Boston.

• Les problèmes de Pascal Siakam continuent: Les chiffres pour Siakam étaient solides: 17 points, huit rebonds, six passes, sur 6-16 tirs. Mais il a marqué deux points, sur une paire de lancers francs, au quatrième quart. Avec les Raptors en baisse de trois dans la dernière minute, Siakam est sorti des limites sur un lecteur. Les Raptors n’avaient pas de panier dans les deux dernières minutes. Cela doit être l’heure de Siakam. Toronto a d’excellents tireurs de périmètre, mais ils ont besoin de Siakam pour jouer. La pression sera forte sur Siakam pour jouer dans le troisième match.

• Entrez, Seigneur du Temps: Autre point lumineux pour Boston: Robert Williams, affectueusement connu sous le nom de Time Lord, surnom attribué à Williams après avoir manqué une conférence téléphonique, un vol et sa première pratique en tant que recrue, a été une présence majeure dans cette série. Williams a récolté 10 points et cinq rebonds dans le premier match. Il a récolté 11 points et quatre rebonds dans le deuxième match. Williams a joué avec parcimonie lors de la victoire au premier tour des Celtics contre Philadelphie, mais contre Toronto, c’est Williams, pas Enes Kanter, qui a gagné les minutes du centre de sauvegarde. La Williams élancée et élastique a toujours eu le potentiel de Clint Capela / DeAndre Jordan. Dans cette série, il l’a flashé, puis certains, collectant des tirs faciles à la jante en attaque et donnant aux Raptors une présence à prendre en compte en défense.