Grand sentier Picos de Europa

Malgré le fait que cette année 2020 atypique n’a pu être contestée en raison de l’incertitude de la pandémie due à la Covid-19, l’organisation de la Grand sentier Picos de Europa (GTPE) a déjà commencé les préparatifs en vue du prochain exercice 2021. Pour le moment, la date prévue pour le développement de ce test en montagne sera le 26 juin, bien que la période d’inscription obligatoire s’ouvrira dans un peu plus d’un mois, exactement e30 décembre de cet exercice.

La distance appelée Ultra, consistera en 70 kilomètres de parcours, entrer dans le parc national des Picos de Europa, en passant par des lieux d’une beauté singulière tels que les ports d’Onís, de la Molina et Pandescura, Rio Casaño, la bergerie de Belbin, le Canal de Culiembru, la Ruta del Cares, le Canal de Trea, Jultayu , Vega de Ario ou Lagos de Covadonga, avant d’arriver au but, dont l’arche de but sera située à Benia, capitale du conseil d’Onís.

De même, il y aura trois autres formats à travers les ports adjacents à l’espace naturel protégé avec des itinéraires plus fluides -distances de 10, 22 et 35 kilomètres-, tout aussi bucolique, dans lequel prédominent sentiers, prairies et zones forestières. Une édition de plus, si rien ne va pas, pourrait être le test de ces caractéristiques avec un plus grand nombre de coureurs que beaucoup sont organisés dans les Asturies et l’un des plus participatifs de tout le pays. Il bénéficie d’un grand soutien du conseil municipal d’Onís et du parrainage de LA NUEVA ESPAÑA.