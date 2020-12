La section hockey du groupe Covadonga est en deuil et ses composantes visiblement affectées par la mort de Nacho Prendes, un joueur de la première équipe, décédé le 28 novembre, à l’âge de 30 ans, après près d’un an de lutte contre un cancer des os.

“C’était un homme avec un sourire permanent sur les lèvres”, a déclaré le directeur de section Rafael Rodríguez Iglesias, qui se souvient de lui comme “une personne qui était toujours de bonne humeur, même quand il y a un an il avait une grave blessure au genou Je perdais mon sourire ». Le technicien reconnaît que «nous sommes tous très touchés, c’était un homme dans la fleur de l’âge».

Prendes a joué son dernier match le 7 mars malgré le fait qu’à ce moment-là, il ressentait déjà une gêne dans un pied et était soigné par les kinés. Peu de temps après, un sarcome a été détecté pour lequel il a été opéré, mais à la fin de l’été, la maladie s’est reproduite et le traitement qu’il a subi à Madrid n’a pas fonctionné et l’issue fatale s’est produite. Prendes a commencé à jouer au hockey dans le groupe Covadonga au sein d’une génération dans laquelle l’actuelle capitaine de l’équipe espagnole, María López, se démarque. Il grimpait dans les catégories jusqu’à ce qu’il arrête momentanément de jouer lorsqu’il est allé étudier à Salamanque. Après avoir terminé ses études, il a repris, à nouveau dans le groupe, la pratique de son sport favori dans l’équipe de deuxième division jusqu’à ce qu’il prenne la forme et retourne dans l’équipe première, dans laquelle il évoluait jusqu’à ce que la maladie soit détectée.