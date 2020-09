Jimmy Butler a mené le Heat à une victoire de 115-104 sur les Bucks lundi et est loin du caractère toxique qu’il est censé être, selon l’entraîneur Erik Spoelstra.

Butler a pris le relais au quatrième quart et a marqué les 40 meilleurs points en carrière des séries éliminatoires de la NBA pour placer le Heat 1-0 sur les Bucks, tête de série, en demi-finale de la Conférence Est.

Le quintuple All-Star a quitté les Bulls dans des circonstances acrimonieuses en 2017 et a été échangé par les Timberwolves l’année suivante après s’être brouillé avec Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins. Lorsque les 76ers n’ont pas réussi à faire de lui une priorité en agence libre au cours de la dernière intersaison, il a signé avec le Heat.

Spoelstra estime que Butler a atterri dans l’environnement idéal et s’est épanoui dans les limites de la bulle NBA près d’Orlando, en Floride.

“Ce sont des circonstances extrêmes, elles ne sont faciles pour personne. Et vous avez besoin d’un niveau de discipline, de structure et de camaraderie”, a déclaré Spoelstra, via ESPN. «Jimmy, malgré ce que, probablement, le récit est là-bas, c’est un gars très sympathique dans le vestiaire, et je pense que cela aide dans un cadre comme celui-ci.

“Il s’adapte à tout ce qui nous concerne, notre tissu et qui nous sommes. Faire ou manquer, tout le monde se sent à l’aise quand il prend ces décisions. Il a marqué. [on Monday] mais c’est un joueur très désintéressé.

“Il ne s’agit pas seulement de marquer le basket-ball, il fait les lectures appropriées en fonction de ce qui est nécessaire pour ce match particulier. Ils [the Bucks] cependant, ils ont renforcé leur défense et il faut leur en attribuer le mérite, et nous avons essentiellement dû remettre le ballon entre ses mains.

“Il veut ce genre de moments.”

Le départ 5-0 des séries éliminatoires pour le @MiamiHEAT est à égalité pour le meilleur de tous les temps par une équipe classée n ° 5 ou moins. Les Wizards ont également commencé 5-0 en tant que tête de série n ° 5 en 2015. # HEATTwitter – Statistiques par STATS (@StatsBySTATS) 1 septembre 2020

Butler a déclaré que ses coéquipiers Andre Iguodala, Goran Dragic et Duncan Robinson lui avaient dit de gagner le match pour Miami, mais il espère que les autres membres de l’équipe pourront briller dans le reste de la série.

“J’ai dit à mes coéquipiers que je n’allais probablement pas passer le ballon”, a déclaré Butler à propos de son approche dans la dernière ligne droite. “J’ai fait quelques clichés, et ils ont dit:” Ça me va. “

“Je ne sais pas si ce sera comme ce prochain match. J’espère que Tyler [Herro] est celui qui sera dans la position où il a l’impression que la jante est si grande qu’il ne peut pas manquer, ou Goran, ou Bam [Adebayo]. Nous avons beaucoup de gars qui sont si à l’aise, si confiants. Nous allons bien. “

Il a ajouté: “J’ai appris [to be able to take over games], mais j’ai regardé tellement de grands joueurs. Et c’est génial d’avoir D-Wade [Dwyane Wade] dans mon coin, je vous le dis.

“Il est toujours dans mon téléphone, me parle du jeu, de ce qu’il faut chercher. Il m’a beaucoup aidé. Il est la première personne à m’envoyer un texto ce soir à chaque fois que je retourne aux vestiaires.

“J’apprends. J’ai appris. Je vais continuer à apprendre. Je veux juste gagner, cependant. Je ne peux pas le dire assez.”