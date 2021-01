Afp et Spoutnik

Journal La Jornada

Samedi 23 janvier 2021, p. a11

Tokyo Les différentes parties impliquées dans l’organisation des Jeux Olympiques, reportées de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, ont réaffirmé leur intention de les maintenir aux dates prévues (23 juillet-8 août), malgré des informations sur un éventuel démission du gouvernement japonais.

Je suis déterminé à accueillir des Jeux Olympiques en toute sécurité, a déclaré le Premier ministre Yoshi-hide Suga lors d’une session parlementaire, notant qu’une telle réalisation serait un signe de la victoire de l’humanité sur le nouveau coronavirus.

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a rappelé qu’il est pleinement concentré sur les préparatifs pour recevoir la nomination, aux côtés du gouvernement japonais, de la ville de Tokyo, ainsi que des comités olympique et paralympique.

Les organisations ont réitéré leur engagement à célébrer les Jeux. L’ICC, le CIO, le comité d’organisation de Tokyo 2020 et tous les partenaires de livraison sont pleinement engagés et concentrés sur la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Cette position n’a pas changé et a été confirmée une fois de plus aujourd’hui par le CIO, Tokyo 2020 et le gouvernement japonais, indique un communiqué conjoint.

Selon le journal britannique The Times, qui a cité jeudi une source au sein de la coalition au pouvoir au Japon, le gouvernement avait déjà secrètement décidé de renoncer à l’organisation des Jeux cette année, en raison de la recrudescence mondiale des la pandémie.

En option, le gouvernement chercherait à faire en sorte que Tokyo accueille les Jeux de 2032, la prochaine édition disponible après Paris 2024 et Los Angeles 2028 déjà attribués, selon le Times.

D’autres responsables japonais ont démenti la thèse des médias britanniques. Le porte-parole adjoint du gouvernement japonais, Manabu Sakai, a déclaré qu’il n’y avait rien de vrai et le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de l’origine de ces informations.