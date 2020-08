Les Utah Jazz n’ont pas pu battre les Denver Nuggets pendant la saison régulière, mais ils n’ont pas beaucoup de problèmes avec cela en séries éliminatoires.

Le Jazz, tête de série n ° 6 de la Conférence Ouest, est sur le point d’avancer contre son rival de la division Nord-Ouest et n ° 3 Denver lorsque les équipes se rencontreront pour le cinquième match de leur série de premier tour mardi près d’Orlando.

Après avoir perdu le premier match en prolongation, l’Utah a remporté les trois derniers matchs pour prendre une avance de 3-1 dans la série.

Le Jazz a remporté les matchs 2 et 3 par 19 et 37, respectivement, mais le match 4 de dimanche était serré. Le gardien de l’Utah, Donovan Mitchell, a marqué un sommet de 51 points, dont 18 au quatrième quart, assez pour survivre à 50 points du gardien des Nuggets Jamal Murray.

C’était la première fois dans l’histoire des séries éliminatoires que deux joueurs adverses marquaient 50 points ou plus dans le même match, mais c’était Mitchell qui était celui qui célébrait alors que Murray et ses coéquipiers étaient au bord de l’élimination.

“Nous avons travaillé dur pour arriver à ce point. Mais le travail n’est pas terminé”, a déclaré Mitchell. “Et aussi bien que celui-ci se sent, nous avons gagné par deux, et nous sommes sur le match 5.”

Denver a balayé la série de la saison régulière 3-0 sur l’Utah, y compris une victoire dans la bulle.

Mais cette série pourrait être terminée si Denver ne trouve pas comment ralentir Mitchell. Le gardien de troisième année a marqué un sommet en carrière de 57 points lors de la défaite en prolongation du premier match et une moyenne de 39,5 points dans la série. Il a eu l’aide du centre Rudy Gobert, qui marque en moyenne 19,3 points et 9,8 rebonds dans la série.

Après la défaite de 124-87 de vendredi, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a jonglé avec son alignement de départ, insérant le garde Monte Morris et l’attaquant Jerami Grant et a fait sortir Michael Porter Jr. et Paul Millsap du banc. Denver se débattait encore défensivement; le Jazz a frappé 14 sur 29 à 3 points et a tiré 57,5% au total. L’Utah tire 51,3% au total et 43,3% derrière l’arc de la série.

La défense pourrait être aidée si le meilleur défenseur du périmètre des Nuggets, le garde Gary Harris, pouvait jouer pour la première fois dans la bulle. Harris a été blessé à la hanche droite et était une décision de temps de match dimanche avant d’être exclu.

Le plus gros ajustement pour Denver dans le match 4 était l’énergie. Les Nuggets semblaient apathiques lors du troisième match mais ont montré une intensité en séries éliminatoires dimanche. L’offensive s’est réveillée, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour éviter l’élimination au premier tour un an après avoir remporté une victoire en atteignant la finale de la Conférence Ouest.

“Nous n’allons pas nous retourner, nous allons nous battre”, a déclaré Malone après la défaite. “Et j’ai été vraiment encouragé après le match, après une défaite difficile, en baisse de 3-1. Il n’y a pas d’arrêts dans notre équipe. Ces gars sont excités. Ils sont prêts à revenir et jouer le cinquième match et essayer de s’étirer. et étendre cette série. “

Malone et ses joueurs ont fait preuve de diplomatie lorsqu’ils ont été interrogés sur la divergence des lancers francs; L’Utah a tenu un 36-13 dans les tentatives de la ligne dans le match 4.

“Nous avons eu du mal à atteindre la ligne, mais je ne vais pas vraiment commenter cela”, a déclaré Malone. “Je ne donne pas mon argent à la ligue.”

Denver a obtenu son jeu fort habituel du centre Nikola Jokic – 25,3 points, 8,3 rebonds et 5,3 passes décisives dans la série – mais une incohérence du reste de la liste. Les Nuggets doivent trouver rapidement de la magie ou leur bulle éclatera mardi.

