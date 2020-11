Ligue des champions



Le jeu viral de Messi pour lequel tout le monde se moque de lui en Espagne



Julián Bermúdez 5 novembre 2020, 08h20

L’attaquant argentin a été le protagoniste d’une action inhabituelle lors du match de Ligue des champions.

Lionel Messi a disputé onze matchs dans cette ligue et a marqué cinq buts, tous des tirs au but. Le rôle de l’Argentin à Barcelone en est désormais un autre et bien qu’il soit loin du but, il est désormais le générateur de jeux pour les autres.

Cependant, lors du match contre le Dinamo Kiev, Lionel Messi n’était pas du tout à l’aise en fin de match, malgré une victoire 2-1, bien qu’avec un match pas très voyant.

Au-delà de cela, les critiques de Messi l’ont plu pour une vidéo qui est devenue virale. En cela, on voit comment l’Argentin marche tandis qu’un rival le dépasse de quelques mètres sans qu’il ait la moindre intention de lui prendre le ballon. Bien que le jeu se déroule au milieu du terrain, l’Argentin est critiqué pour son engagement dans l’équipe.

Cette action s’est produite à la dernière minute du match et bien qu’elle puisse s’expliquer comme une réponse à la fatigue de Messi dans ce match, son manque d’engagement en défense avec le score 1-2 et le passage d’un mauvais moment collectivement est également critiquable. .