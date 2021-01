La Coupe Davis aura lieu en 2021 après sa suspension en 2020 en raison de la pandémie et du tournoi, qui avait changé de format avec Tennis de Kosmos, la société présidée par Gerard pique, en tant que promoteur de la révolution, a annoncé de nouvelles modifications parmi lesquelles se distingue le retrait de l’exclusivité de Madrid comme siège.

Après avoir conclu un accord pour le capital de Espagne accueillir pour la deuxième année le tournoi par équipes nationales, Kosmos a changé sa proposition et acceptera d’ouvrir deux autres salles, ce qu’il a appris OKDIARY, sera européenne et avec une connexion abordable Madrid. La maison autrefois unique de Davis devra désormais partager des compétitions, mais elle continuera d’être la base des opérations d’un tournoi qui en 2019 a approuvé en termes de divertissement.

Madrid Il partagera ses compétences en phase de groupes, bien qu’il continuera à accueillir les matches en Espagne et en quarts de finale. Deux des huitièmes de finale de l’avant-dernier tour – y compris les hôtes, s’ils se qualifient – se dérouleront dans la capitale, et les deux autres seront répartis entre les villes choisies. La série demi-finale et la grande finale gardent le boite magique comme décor, après le grand résultat du complexe de Madrid il y a un peu plus d’un an.

Pour le moment, Gerard pique (Kosmos) Il n’a que Madrid comme siège officiel, mais au mois de mars les deux villes qui accompagneront les Espagnols en tant qu’organisateurs de Davis seront annoncées. L’endroit choisi sera européen, avec une bonne connexion avec Madrid et, comme il a glissé Albert Costa, Directeur de Finales de la Coupe Davis, avec des conditions d’altitude similaires à celles de la capitale pour éviter les différences comparatives. L’ensemble du tournoi se déroulera également sur un court dur couvert, avec Greenset comme tapis.

Les horaires, raison de la panne des lieux

La décision de Kosmos pour ouvrir la célébration de la Coupe Davis aux différents pays s’explique, principalement, par le problème des horaires que tant de critiques ont soulevé dans l’édition 2019. L’après dans lequel le tournoi est devenu pendant la phase de groupes, les matchs se terminant à trois heures du matin , a exigé une réparation urgente et dans les limites des options à considérer, Gerard pique et les administrateurs de Tennis de Kosmos ils ont choisi d’ajouter d’autres sites au lieu, comme prévu, d’étendre la couverture à Madrid avec un autre pavillon à la disposition du tournoi.

L’autre grande nouveauté de l’annonce de Kosmos C’est l’étape de la compétition de 7 à 11 jours, avec un format plus adaptable au nombre de matchs à jouer dans la dernière ligne droite du calendrier, où l’usure des joueurs de tennis est remarquablement élevée. En l’état, le Coupe Davis 2020 Elle débutera le 25 novembre, quatre jours après la finale de la Masters Cup, qui à partir de 2021 se déroulera à Turin.

Candidats et protocole de coronavirus

Le processus de choix des villes qui viendront compléter Madrid Il a déjà été ouvert, avec une lettre envoyée aux promoteurs, qui avant le 25 doivent répondre avec les propositions. Kosmos confirme qu’ils ont l’intérêt de plusieurs candidats, dont les deux lauréats sortiront partager avec Madrid le privilège d’accueillir le Coupe Davis 2021.

La Coupe Davis Il a également des alternatives en ce qui concerne le coronavirus. L’organisation assure qu’elle est optimiste quant à la situation de la pandémie mondiale, qui pourrait être très limitée en novembre et décembre, en plus d’avoir des alternatives au cas où l’une des villes organisatrices ne pourrait pas organiser le tournoi à son siège. Dans ce cas, Madrid pourrait à nouveau absorber le pourcentage restant du tournoi, comme il l’a déjà fait en 2019.