Gonzalo Montiel, côté actuel de River et de l’équipe nationale argentine, a surpris tout le monde et a déclaré que Marcelo Gallardo leur montre des vidéos de Jordi Alba pour enseigner les mouvements aux côtés de l’équipe.

“Personnellement, je regarde beaucoup de football de l’étranger. Gallardo nous montre de nombreuses caractéristiques secondaires. Ce qu’il nous montre le plus, ce sont les mouvements de Jordi Alba et la façon dont il pique dans le vide. C’est le côté que l’on voit le plus », a déclaré Cachete, en dialogue avec Jogo Bonito.

Et dans la même veine, il a rempli la poupée d’éloges: “Gallardo m’a beaucoup perfectionné et m’a aidé en attaque. Non seulement avec le ballon sur le pied, mais aussi sur la façon de couper dans l’espace et de frapper les diagonales. Je ai beaucoup appris… L’affection avec Gallardo est réciproque mais je ne me sens pas préférée, je suis une de plus. J’ai beaucoup d’appréciation et de respect pour lui. “

“Dans First, je n’ai joué que 2 matchs en tant que défenseur central. Gallardo me mettait de côté, je me suis affirmé et je suis resté dans cette position. Aujourd’hui, je me sens comme une équipe mais je n’aurais aucun problème à jouer au centre si l’équipe en a besoin », a ajouté Montiel.

Et enfin, il a donné un aperçu de son avenir: “Ma tête est sur River et Libertadores. Nous nous concentrons sur Paranaense et ensuite nous continuerons à voir pourquoi nous sommes dans les Libertadores. Nous avons encore besoin de savoir si nous sommes candidats ou non », a-t-il conclu.