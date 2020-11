La crise économique qui découle de la pandémie de coronavirus n’arrête pas les plans d’expansion de Cristiano Ronaldo lorsqu’il s’agit de son activité hôtelière. Le footballeur portugais de la Juventus possède actuellement deux Pestana CR7, l’un à Lisbonne et l’autre à Funchal, et envisage la construction de deux autres à court et moyen terme, l’un sur la Gran Vía de Madrid et l’autre à Manchester, pour lesquels a déjà reçu le feu vert sous forme de permis.

C’est ainsi que plusieurs médias britanniques l’ont au cours des dernières heures, qui publient également à quoi ressemblera l’hôtel que Cristiano Ronaldo veut construire dans une ville aussi spéciale pour lui que Manchester, où il est arrivé très jeune du Portugal et a explosé en tant que footballeur au plus haut niveau. Les Portugais souhaitent ouvrir un Pestana CR7 dans les jardins de Picadilly et le projet a été approuvé.

Dans ceux-ci, si rien ne va pas, Cristiano Ronaldo construira un hôtel luxueux et spectaculaire de 150 chambres avec un bar sur la terrasse qui aura des vues impressionnantes. Le projet est évalué à plus de 30 millions d’euros car un bâtiment désormais vide devrait être démoli et l’hôtel du footballeur de la Juventus devrait être surélevé presque de zéro, ce qu’il veut être un bâtiment de 11 étages avec une cafétéria, une salle de sport au sous-sol et une terrasse sur le toit.

“Ce serait une étape importante vers la réalisation du potentiel de régénération total du Barrio Norte”dit la chaîne Pestana CR7 à propos de l’hôtel, ajoutant ce qui suit: «Les propositions fourniraient un bâtiment de haute qualité et régénéreraient un site qui est principalement caractérisé par un environnement de mauvaise qualité. Cela créerait un sentiment d’appartenance, serait visuellement attrayant, sympathiserait avec le caractère local et optimiserait l’utilisation du site. Plus de 900 emplois à plein temps seraient créés pendant la construction et une fois l’hôtel ouvert, générant plus de 60 millions d’euros de valeur ajoutée brute pour l’économie de Manchester.