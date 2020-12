Enfin il semble que Neymar est heureux à Paris. La star brésilienne profite de cette saison au PSG comme jamais auparavant et tout indique même un renouveau avec le club français malgré le fait qu’il y a quelques mois il voulait repartir tel quel. Le carioca est très à l’aise de jouer avec Mbappé et a déjà fait un clin d’œil à Messi pour signer pour le PSG et se réassocier sur le terrain, ce qui pourrait être une véritable bombe.

De plus, Neymar est également très à l’aise personnellement. Et ne pas être … Le Brésilien a vécu une vie dans le luxe depuis son arrivée dans la capitale de la France, à commencer par la maison où il vit, un manoir spectaculaire ayant appartenu à l’acteur Gérard Depardieu. C’est en 2017 que Neymar a emménagé dans cet impressionnant manoir de cinq étages d’une valeur d’environ sept millions d’euros. La maison a été construite dans les années 50 et est située à quelques kilomètres du centre de Paris. Il a un Piscine intérieure géante au sous-sol, avec chaises longues et vue sur l’immense jardin, sauna, bain turc et salle de jeux pour s’amuser avec ses amis, les fameux «toiss».

Plus de luxe Neymar à Paris

Mais la chose ne s’arrête pas là. Neymar a pu «fermer» pour son anniversaire la discothèque la plus exclusive de Paris, le «Yoyo», située à quelques mètres de la Tour Eiffel. Une fête sur laquelle Ander Herrera a donné quelques détails, commentant qu’il y avait beaucoup de femmes … Évidemment, il aime aussi aller dans les meilleurs restaurants. Chaque fois qu’il se rend à Dubaï, il se rend au Nusr-Et Steakhouse dans le célèbre Salt Bae, et à Paris, il aime beaucoup «Boteco», un restaurant qui sert une cuisine brésilienne et des cocktails de son pays.

Son salaire lui permet de profiter de tous ces luxes et aussi d’être propriétaire de voitures de luxe comme la spectaculaire Ferrari de plus de 250000 euros qu’il a garée dans son garage ou la jet privé qu’il aurait acheté il y a quelque temps, un Cessna 680 évalué à plus de six millions d’euros. Le jet peut transporter jusqu’à 12 personnes et possède toutes sortes de luxes. À tout cela, il faut ajouter ses propriétés au Brésil, des bateaux, des bijoux, et un long etc.