Mauvaise nouvelle pour le PSG. Neymar souffre d’une blessure aux adducteurs et sera absent pendant environ un mois. “Nous sommes tristes, Neymar est blessé, il pourra revenir après la trêve internationale”, a déclaré l’entraîneur Thomas Tuchel ce vendredi lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue 1 contre Nantes samedi prochain.

L’attaquant brésilien manquera les trois prochains matchs du PSG, deux en Ligue (Nantes et Rennes) et un en Ligue des champions (Leipzig), en plus des deux rencontres avec le Brésil depuis qu’il avait été convoqué par l’entraîneur pour les duels contre le Venezuela et l’Uruguay.

Neymar s’est retiré blessé du match de Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir à la 26e minute du match après avoir subi un problème d’adducteurs. Le duel à Istanbul s’est terminé par une victoire en faveur des Français par 0-2, ce qui leur permet de reprendre l’air en Europe et de rester en vie après avoir perdu face à Manchester United au Parc des Princes le premier jour.

Donc ne reviendra pas avant fin novembre, juste après la pause de l’équipe nationale. Le PSG perd son étoile juste avant le match vital de Ligue des champions contre Leipzig. Ceux de Tuchel risquent leur vie dans ce match, une défaite les laisserait très touchés avant d’affronter la dernière ligne droite de la phase de groupes de la compétition.