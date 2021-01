Bien qu’il assure que ce n’était pas son meilleur match avec L’Entregu, dimanche il a marqué deux buts en deux tirs depuis le bord de la surface qui ont aidé son équipe à revenir contre Siero (1-2): Ce n’était pas mon meilleur match, il y a des choses à améliorer », dit-il. Et la raison pour laquelle tant est demandé est que l’objectif qu’ils se sont fixé cette année est ambitieux: “Nous avons cherché jusqu’où nous pourrions aller et il est clair que, étant là où nous en sommes maintenant, l’objectif n’est pas de descendre de ces trois premières places qui se qualifient pour jouer la ligue de promotion.” Bien entendu, dans le sous-groupe B dans lequel ils sont encadrés, il considère qu’il y a “beaucoup d’égalité” et que son équipe peut “perdre et gagner contre n’importe quel rival”. S’ils parviennent à se retrouver parmi ceux qui vont se battre pour monter au Second B, Pascual sait que, sans demande, tout peut arriver: “Une fois là-bas, qui sait?”, Avoue-t-il.

Pascual aime voir des équipes comme San Martín dominer le sous-groupe B ou Ceares mener A. “C’est bien qu’il y ait de la variété et que n’importe quelle équipe puisse gagner dans n’importe quel match, cela donne de l’excitation à la compétition”. Ils sont, pour leur part, situés en deuxième position et ont réalisé un revenu de quatre points avec Tuilla, qui est quatrième, mais ils savent que toute erreur se paie cher: “C’est une ligue courte et cela fait de chaque match presque une finale, maintenant que le premier tour est terminé.”

Rétrospectivement, Pascual, qui vit dans son Arriondas natal, se souvient de ses débuts avec seulement 4 ans à l’école de Ribadesella, ses premiers pas avec l’école Mareo, son arrivée à Llanes chez les cadets et, surtout, sa signature pour Oviedo quand j’étais jeune. De tous les maillots qu’il a chez lui, exposés dans une pièce de sa maison depuis cet enfermement, il a toujours le numéro 13 de sa première saison en équipe première d’Oviedo encadré. Le plus spécial de tous. Plus tard sont venues de nombreuses autres aventures dans le Marino, Avilés, Urraca, Llanes ou Colunga. Et ce qu’il reste à danser.