11:45. Et ce sont les onze titres de la Almeria.

🚨 Ce sont ceux choisis par José Gomes pour débuter le match #CopaDelRey contre Numancia! # Vamosalmería #UDAradio pic.twitter.com/k4ek4uCIKO – UD Almería (@U_D_Almeria) 6 janvier 2021

11:42. C’est le onze numantin. C’est ainsi que le Numance contre Almería.

ALIGNEMENT I C’est le 11 choisi par Manix Mandiola pour le match #Copa # NumanciaAlmería # VamosNumancia #JuntosVolverremos #hiStORIA pic.twitter.com/xIw1eDNL1a – CD Numancia (@cdnumancia) 6 janvier 2021

11:40. Alors ça va La Nucía devant les habitants d’Elche.

🔴🅒🅕🅛🅝🔴 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗬 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 | Ici, nous vous laissons les partants et les remplaçants pour le match historique de la Copa del Rey à @EstadiLaNucia. 👥 🏆 @cfnucia 🆚 @elchecf #LaCopaMola 😍

#JuguemosAlRojo ♥ ️ # AmuntNucía # LaNucíaCiudadDelDeporte pic.twitter.com/xN8iwljEss – CF La Nucía (@cfnucia) 6 janvier 2021

11:37. L’alignement du Elche avant La Nucía.

Notre 1️⃣1️⃣ pour jouer contre @CFNucia 🟢⚪️ # LaNuciaElche | #MuchoElche 💚🏆 pic.twitter.com/5LboMGy45Q – Elche Football Club 🌴 (@elchecf) 6 janvier 2021

11:35. C’est ainsi que le Portugalete contre Levante.

Gaurko hamaikakoa #CopadelRey #PortuvsLevante #ErregearenCopa #aupaportu

🖤🐝💛 #juntossomosmasfuertes #AnguloDelicatessen #Ugaren #TKV #Alzaga #Amarradores # PeñotaClinicaDental #ELC @toothdientezmolan pic.twitter.com/xTUpokd3oO – Club Portugalete ⚽ (@clubportugalete) 6 janvier 2021

11:33. Les premiers alignements confirmés pour les matchs à 12h00. Les onze de j’ai soulevé avant le Portugalete. C’est ainsi que se forment les granotas.

ALIGNEMENT | C’est notre onze à affronter @clubportugalete! #CopaDelRey pic.twitter.com/z1WLWt7VX3 – Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 6 janvier 2021

11h30. Bonjour! Joyeux Noël. Pour les amateurs de football, Melchor, Gaspar et Baltasar ont préparé une journée très complète de Copa del Rey avec jusqu’à 15 matchs joués de 12h00 à 21h00, dans le dernier quart de travail. Le 2e tour a déjà laissé quelques surprises hier avec l’élimination du Celta et de Getafe aux mains d’Ibiza et de Córdoba. Aujourd’hui Mercredi 6 janvier tout aussi passionnant est attendu.

A partir de 12h00, quatre matchs: Portugalete – Levante, La Nucía – Elche, Socuéllamos – Leganés et Numancia – Almería pour aiguiser l’appétit après l’ouverture des premiers cadeaux de cette journée importante. Déjà dans le quart de l’après-midi, bien rationalisé, le reste. À partir de 17h00, quatre autres jeux: Cultural Leonesa – Grenade, Mutilvera – Betis, Haro Deportivo – Rayo Vallecano et Navalcarnero – Las Palmas. À 18h00, Cornellá – Atlético de Madrid est joué et à partir de 19h00, trois autres matchs: Olot – Osasuna, Deportivo de la Coruña – Alavés et Burgos – Espanyol. Le dessert est servi par Malaga – Oviedo et Fuenlabrada – Majorque à partir de 21h00.