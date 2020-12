L’histoire la plus proche garde le souvenir jusqu’en 2018 avec les finales de la Super Coupe d’Argentine à Mendoza et de la Copa Libertadores à Madrid. Mais l’histoire des définitions main dans la main entre River et Boca a encore un chapitre, le premier, qui a eu lieu à Noël 1976. À cette époque, les ressortissants étaient définis presque avec du cidre et du pain sucré à la main. Et cette année-là, les deux géants argentins se sont rencontrés pour la première fois en finale. De nombreux superclassiques étaient passés, mais jamais pour définir un titre.

Boca, dirigé par Juan Carlos Lorenzo, a dû briser l’égalité avec Quilmes pour remporter la zone A et se qualifier pour les quarts de finale. Dans ce cas, il a battu Banfield (sur le terrain de course) puis éliminé Huracán (sur la double visière) pour atteindre la finale du championnat. Tandis que River, qui avait Angel Labruna sur le banc des remplaçants, a remporté la Zone B puis laissé Quilmes et Talleres de Córdoba sur la route pour rencontrer leur rival classique dans la définition du titre.

Comme dans toutes les phases de heads-up précédentes, il s’agissait d’un seul match sur un terrain neutre et le stade Racing a été choisi pour accueillir la première finale de l’histoire du football professionnel entre Boca et River. Plus de 70000 personnes ont rempli les tribunes du Cilindro de Avellaneda ce 22 décembre 1976 dans lequel Rubén Suñé est devenu le héros xeneize grâce à l’objectif qui valait le retour olympique: Boca a gagné 1-0 et a remporté le titre de la Nacional 76. Ainsi, il est devenu deux fois champion juste un an après que le Millionaire ait pu réduire sa sécheresse de 18 ans, remportant également le Metropolitan et le National.

L’objectif de Suñé qui valait le titre avait sa propre histoire particulière tant pour sa définition que pour les images qui le rappellent. Chapa a pris en charge un coup franc près de la surface à 27 minutes de la seconde mi-temps. Ils avaient commis une faute contre Toti Veglio et pendant que Fillol ajustait la barrière, le capitaine de Boca a donné un coup de pied et l’a cloué près du poteau le plus éloigné de Pato. A plusieurs reprises, Suñé a expliqué la raison de cette fanfare: “Avant de commencer le match, l’arbitre avait dit aux capitaines qu’il n’était pas nécessaire de siffler pour donner un coup franc, que s’il y avait la distance correspondante, il pouvait être tiré” .

La chose la plus frappante à propos de ce jeu était que, bien qu’il s’agisse de la première (et seulement jusqu’en 2018) finale entre Boca et River, il n’y avait que des photos qui enregistraient le tir du capitaine de Boca et le ballon entrant dans le but rival avec Fillol presque comme un spectateur distant. Ce n’est qu’en novembre 2019 que la vidéo du “but fantôme” est apparue, car elle a été baptisée face à tant d’années au cours desquelles cette séquence n’avait pas été vue que les fans de Boca pouvaient revivre il y a un peu plus d’un an.