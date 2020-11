Le désormais directeur sportif de Séville était d’accord avec Diego Armando Maradona dans l’équipe de Séville lors de la saison 1992-1993. Bien que Monchi se sentait comme un de plus dans le vestiaire (avait 23 ans, il était le gardien de but remplaçant et venait d’atteindre la première équipe) l’Argentin était très proche de lui depuis “a donné à chacun sa place». Même Maradona avait un joli détail avec celui de San Fernando.

Avant de jouer devant le Espagnol, comme il était d’usage dans Diego Armando Maradona, s’est réveillé tôt pour pouvoir se promener dans Barcelone. Monchi, qui se levait tôt, accompagnait l’Argentin. Maradona a été surpris par une montre qu’il portait au poignet du gardien de but de Séville, mais ce n’était pas une Rolex comme il le croyait; mais un ‘Trolex’, une imitation reconnue Monchi.

La conversation est restée là, mais une semaine plus tard Diego Armando Maradona Il a appelé Monchi pour qu’il vienne dîner chez lui. Puis, l’Argentin lui a donné un Cartier. “Il a dit: “ là, vous avez une bonne montre pour ne pas avoir à en porter une fausse ”. C’est comme ça que Diego était, ça le définit parfaitement », a-t-il révélé à son époque Monchi.

La réaction de Monchi

Après avoir connu la mort de Maradona au 60 ans vieux, Monchi a publié le message suivant sur ses réseaux sociaux: «Je me fiche de ce que tu as fait dans ta vie. Je me soucie de ce que tu as fait dans le mien. Mes condoléances à sa famille et un gros câlin à toute l’Argentine. DEP Diego ».

«Je me fiche de ce que vous avez fait dans votre vie. Je me soucie de ce que tu as fait dans le mien. “

Mes condoléances à sa famille et un gros câlin à toute l’Argentine.

DEP Diego. pic.twitter.com/myA4XY2biu – Monchi (@leonsfdo) 25 novembre 2020

Plus tard, à Sálvame, il a commenté: «Les compagnons de l’époque discutent et On en a parlé, à quel point il était bon gars, à quel point c’était facile de se rapprocher de luiLui, nous en avons tous parlé parce que c’était un privilège de l’avoir là-bas. L’année où il était à Séville, il est sorti de l’interdiction qu’il avait à la FIFA Et il est venu avec beaucoup d’enthousiasme, il s’est amélioré petit à petit et on a pu vivre un très beau moment, on a beaucoup voyagé car il y avait un contrat avec les télévisions pour jouer des matchs amicaux. Turquie, Brésil, Argentine, de nombreux endroits. De très belles années pour lesquelles nous étions là et Cela l’a aidé à se remettre du football et de là à la Coupe du monde».

“C’était une personne difficile à connaître car l’image qu’il donnait à l’extérieur, pour les gens qui ne le connaissaient pas, était déformée avec la réalité et on peut le comprendre. Il y a des gens qui restent un peu à l’image de l’idole, peut-être méchants mais dans le vestiaire, les dîners, c’était une autre personne. Je suis désolé qu’il y ait des gens qui veulent rester avec une autre image. Nous sommes restés avec un bon gars, qui aussi il était le meilleur joueur de l’histoire. Ceux d’entre nous qui l’ont rencontré ici étaient des gens qui ont ajouté, qui l’ont aidé à se réorienter vers un niveau de football », a ajouté Monchi à propos de Maradona.