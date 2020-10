“Comment est-ce que je me sens aujourd’hui après ça? Comme le temps où mes deux filles sont nées.” Il y a quelques heures, Diego Maradona s’était retrouvé face à face avec Julio Grondona et Carlos Bilardo dans un appartement de Puerto Madero. Au cours de cette rencontre, ils avaient précisé l’arrivée de Ten en équipe nationale argentine, non plus pour mettre le maillot, bien sûr, mais pour s’asseoir sur le banc des remplaçants et réaliser le rêve d’être l’entraîneur qui emmènerait Lionel Messi, l’autre 10, à soulevez la Coupe du monde. C’était le 28 octobre 2008, il y a exactement 12 ans.

Alfio Basile avait présenté sa démission après que les résultats ne l’avaient pas accompagné comme cela s’était produit lors de son premier cycle en équipe nationale, au début des années 90. La relation avec l’équipe n’a pas aidé non plus, ce qui était assez froid et le Coco l’a remarqué à chaque concentration. Ainsi, alors, la recherche du poste que veulent tous les techniciens s’est ouverte et Don Julio s’est coupé. Il a laissé le reste des dirigeants de côté, il s’est accroché aux pourparlers avec ses fils Humberto et Julito, et c’est ainsi qu’il a pris le téléphone pour appeler Maradona lorsque Carlos Bianchi était le candidat populaire.

Le vice-roi a gagné tout ce que vous trouvez parmi les fans. Cependant, il avait déjà refusé à d’autres occasions d’être l’entraîneur de l’équipe nationale et cela lui a coûté cher dans le cercle fermé de la Grondona. Ils ne voulaient même pas risquer un autre pas de l’entraîneur, qui s’est retrouvé avec le désir de recevoir l’appel. Dans le même temps, Humberto et Julito ont poussé à un nouveau rapprochement entre leur père et Bilardo (ils étaient séparés) et de ce lien l’arrivée de Diego a commencé à prendre forme, avec Narigón en tant que directeur général des équipes nationales.

“Battre Bianchi, c’est comme battre Foreman, Tyson ou Monzón”, a tracé Maradona avec son style habituel pour les grandes définitions. Bien que l’annonce officielle arriverait deux jours plus tard, juste comme cadeau pour son 48e anniversaire, Diego lui-même s’est manifesté et a confirmé la nouvelle publiquement le même jour que la rencontre avec Grondona malgré le fait que certains détails restaient encore à définir, notamment lié à qui ferait partie de leur personnel d’entraîneurs. Le président de l’AFA voulait que Sergio Batista soit presque un duo technique avec Ten, mais finalement cela ne s’est pas produit.

José Luis Brown, Pedro Troglio, Fernando Gamboa et Alejandro Mancuso étaient d’autres noms qui ont été mis sur la table lors de cette réunion à Puerto Madero, il y a 12 ans. Bien que le premier jour où Maradona a mis le plongeur avec le bouclier AFA, il était accompagné de Tata et Checho, et Diego lui-même a dit que “ça se ferme ici” en référence à son équipe d’entraîneurs, avec le temps. tout changeait. Batista est resté avec la jeunesse, où il travaillait déjà (et finirait par être le successeur de Maradona au pouvoir), et Héctor Enrique et Mancuso ont rejoint l’équipe des 10 qui a souffert pour atteindre la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où il est revenu après la gifle. que l’Allemagne lui a donné 4-0 en quart de finale.