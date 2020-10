Avant l’acteur Sean Connery, qui vient de mourir ce samedi à l’âge de 90 ans, allait être footballeur. Et les bons. L’écossais a manipulé le ballon avec la même facilité avec laquelle il a appelé à un martini secoué sans mélange lorsqu’il jouait à James Bond sur grand écran.

À une occasion, le Scottish East Fife lui a proposé un test, et Sean Connery a pu disputer un match amical au milieu d’une tournée avec South Pacific. C’est alors que nul autre que le grand Matt Busby, directeur de Manchester United, qui était dans le public, a été impressionné par les compétences du jeune homme de 23 ans et lui a proposé un contrat. Sean Connery l’a refusé parce que son rêve était d’être acteur. Il a bien compris. Sans aucun doute.

Immortalisé pour son rôle de L’agent secret de James Bond Sean Connery est devenu une légende du cinéma, l’un de ces visages de renommée mondiale qui vient de décéder ce samedi.

Sean Connery, qui avait pris sa retraite du grand écran pendant des années, laisse derrière lui un héritage illustre de films inoubliables tels que Robin et Marian (Richard Lester, 1976), Les intouchables d’Elliot Ness (Brian De Palma, 1987) ou ses plus grands. collaborations avec le réalisateur Sidney Lumet, comme The Offense (1973).

Sean Connery d’un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, précisément à cause de son apparition dans Los Untocables, deux prix de l’académie britannique du cinéma et trois Golden Globes.

Un James Bond inoubliable

Connu avant tout pour ses performances en tant que James Bond et sa participation à des classiques comme “Indiana Jones”, Sean Connery a commencé à travailler très jeune en Ecosse, sa terre natale, comme livreur de lait, mais les rebondissements du destin l’ont emmené dans le monde de interprétation. Il a joué dans plus de 70 films et ses rôles les plus légendaires étaient en tant qu’agent 007, le père d’Indiana Jones et l’un des trois guerriers du film Les Immortels.

Tout au long de sa carrière, Sean Connery a donné vie à des rois, des espions, des médecins, des universitaires, des militaires ou même Richard Cœur de Lion à Robin Hood. Mais Connery sait clairement quel travail il aimait le plus: Indiana Jones et la dernière croisade. «Je travaillais avec Steven Spielberg et George Lucas. L’équipe était spécialeCe fut une grande aventure et Harrison Ford et Denholm Elliot étaient des acteurs formidables. J’ai passé un très bon moment », a déclaré l’acteur. Repose en paix Sean Connery.