Le judo asturien et espagnol pleure la mort d’Alfonso Martínez Elduayen à l’âge de 49 ans, champion des Asturies dans cette discipline sportive et l’un des grands représentants des tatamis de la région. L’athlète, aujourd’hui à la retraite, était originaire de Gijón et avait suivi une formation d’économiste. Il avait un bureau dans la capitale maritime de la Principauté sur la rue Los Moros. Pendant un mois, il combattait le coronavirus, une maladie dont il ne pouvait pas se remettre.

Elduayen faisait partie de différents clubs et brillait à l’Université d’Oviedo. Il a été l’un des grands judoka du premier siècle et a brillé dans les catégories des moins de 78 kilos, moins de 86 kilos et moins de 90 kilos. Víctor Valle a été président de la Fédération asturienne en 1983 et entre 2012 et 2016. Il est actuellement membre du conseil d’administration de la Fédération nationale et fait partie du comité directeur de l’établissement national. “C’était un grand athlète, qui n’a jamais abandonné un combat. Il avait une force énorme”, a-t-il déclaré à propos d’Elduayen. Retraité des tatamis, le défunt s’est également consacré pendant quelque temps à l’arbitrage dans sa discipline sportive favorite.

La Fédération asturienne de judo a tenu à présenter ses condoléances à sa famille. Il se trouve qu’il y a deux jours ce sport a perdu une autre de ses grandes références, Juan Ignacio Cecchini Estrada, pionnier et vulgarisateur du judo, qui a également péri à cause du coronavirus à Oviedo et à l’âge de 75 ans.