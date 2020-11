Le cheikh et ses enfants, posant dans la salle de presse de La Rosaleda il y a des années. EP

Après neuf mois d’intervention à la suite de la plainte pénale déposée par l’APA, l’avenir de Málaga CF semble de plus en plus clair et l’issue de cette procédure judiciaire contre Al-Thani atteint un point de non-retour. Le chef du tribunal n ° 14 de Malaga, En charge de l’affaire, elle a décrété la saisie conservatoire des biens et biens immobiliers de la famille qatarie en Espagne, plus précisément à Malaga et dans la province. La valeur de ces derniers s’élève à plus de 8,5 millions d’euros, le montant de la caution qui avait déjà été augmenté il y a quelques mois.

Le total est de 8 518 898,04 euros, un montant qu’Al-Thani n’a pas couvert lors des précédentes demandes. Les garanties présentées par le cheikh, un prêt et une maison au Qatar n’ont pas non plus été estimées. “Par conséquent, il n’y a pas eu suffisamment de liquidités, ni de biens personnels ou immobiliers appartenant aux défendeurs dont la valeur, une fois les saisies verrouillées, couvre le montant de la caution, il faudra franchir une autre étape dans l’ordre de saisie, et procéder à la saisie des titres et actions des défendeurs “, allègue l’ordonnance

“Il est convenu de saisir les actions et actions que les défendeurs Nayef Al Thani, Abdullah Bin Nasser Al Thani, Nasser Al Thani et Rakan Al Thani détiennent en les sociétés Málaga club de futbol, ​​Nass Football, Nas Spain 2000 et Nasir Bin Abdullah & Sons“. Clairs et concis. De cette manière, il leur est interdit de céder les actions à l’insu de José María Muñoz. De plus, les véhicules haut de gamme que le cheik et surtout ses enfants ont utilisés pendant cette période sont également hors de leur portée. leurs séjours à Malaga et dans la province: “L’administrateur judiciaire et les policiers enquêteurs, s’ils le jugent nécessaire, sont habilités à comparaître aux domiciles où les véhicules sont actuellement déposés (Benalmádena et Benahavís), et procéder au retrait des véhicules de l’endroit où ils se trouvent actuellement et être transférés à les bureaux de l’entité Málaga Club de Fútbol SAD, à l’Estadio de la Rosaleda, où ils seront déposés et gardés par l’administration judiciaire “.

La saisie de ces actifs (plusieurs comptes bancaires, quatre véhicules et des actions Málaga CF) a été, pour le moment, le dernier revers pour la famille qatarie qui a dirigé le club Martiricos. En outre, c’était la seule option viable pour eux d’atteindre le montant requis. Il existe trois lignes de crédit ouvertes dans les banques espagnoles par Al-Thani: un de 1 814,96 euros Banco Sabadell au nom de NAS Espagne 2000; un autre de 2 681,32 euros au nom de NAS Football et le troisième de 19 072,71 euros avec Nasser Al-Thani comme propriétaire. Un montant de 23 568,99 euros. Quant aux voitures et motos, l’ancien président et ses fils possédaient une Mini Cooper Works et une Mercedes AGM V8 au nom de Nayef, une Ducati Xdiavel S de Nasser et une Mercedes E63 AMG sous la propriété d’Abdullah Al-Thani.

Il y a maintenant un délai de trois jours pour un appel à la réforme ou de cinq si les défendeurs optent pour un appel. Et quand la résolution est notifiée, avec la complication que le cheikh et ses enfants sont en dehors du territoire espagnol, procèdera à l’expertise des actifs et actions saisis ci-dessus.

Le juge assure également dans la lettre que les trois sociétés (Abdullah Nassir Bin & Sons SL, Nass Football, SL et Nass Spain 2000 SL, ainsi que d’autres du groupe Nass, qui – pour le moment n’ont pas été liées à cette enquête-, et les défendeurs, “ont effectué des opérations dans lesquelles les mêmes biens ont été déplacés sans discernementEn fait, pratiquement le seul patrimoine que ces sociétés ont eu la plupart du temps (sauf au début de leur activité par l’acquéreur des actions SAD) n’est autre que les actions appartenant au Málaga Club de Soccer SAD et l’argent ou les espèces provenant des caisses de cette dernière entité “.