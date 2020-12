Cesar Arellano Garcia

Journal La Jornada

Jeudi 17 décembre 2020, p. a12

Le septième tribunal de district en matière administrative de Mexico (CDMX), a accordé un amparo à Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ancien président de la Cooperativa La Cruz Azul, qui ordonne le déblocage de ses comptes bancaires que l’Unité de renseignement financier (UIF) gelé pour crimes présumés d’opérations avec des ressources d’origine illicite et du crime organisé.

Fin mai, la CRF a signalé qu’elle avait gelé les ressources économiques d’Héctor Álvarez Cuevas, ainsi que celles de son frère José Alfredo et de son beau-frère Víctor Manuel Garcés Rojo.

Mouvements inhabituels

À l’époque, il a expliqué que cette mesure avait été prise après la détection de mouvements inhabituels dans le système financier.

Dans sa résolution, la juge Laura Gutiérrez de Velasco Romo a fait valoir que la mesure n’avait pas été respectée à la demande d’un organisme international, comme le rapportaient à l’époque les autorités de l’UIF, qui cherchaient à contester la condamnation par un appel en révision.

Pour cette raison, le juge a souligné que les institutions financières doivent lever le blocus des comptes bancaires défendus par le plaignant, qui se trouvent à Banco Santander, BBVA Bancomer, Sociedad de Cooperativa de Ahorro, un compte bancaire lié à une société d’investissement. Finagam, et Variable Capital Limited Responsibility Loan, ainsi que HSBC México.

Le juge a souligné que la CRF avait ordonné le blocus après avoir déterminé qu’Álvarez Cuevas et diverses personnes (physiques et juridiques) avaient introduit des ressources économiques dans le système financier national, qui étaient censées avoir une origine illicite et étaient menées dans le but de cacher leur origine et leur destination. final.

Toujours en fuite

Actuellement, Billy Álvarez est un fugitif de la justice avec un carton rouge émis par Interpol. En outre, il existe des mandats d’arrêt contre Mario Sánchez, directeur financier; Eduardo Borell, directeur juridique; Víctor Garcés, ancien directeur de la coopérative, et l’avocat Ángel Junquera.