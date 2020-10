Nacho Azpiazu, lors du match entre la jeunesse d’Avilés et le Sporting la saison dernière. | Ricardo Solis

Si la première équipe d’Avilés veut revenir à la compétition après avoir fait match nul à 1 lors de la première journée du derby contre le Stadium, la jeunesse de la Division d’honneur, qui n’a pas joué depuis mars dernier, a hâte de jouer un réunion officielle. Il le fera enfin demain, à 15h45, contre le Racing Santander. Ce sera le premier match que les hommes de Nacho Azpiazu joueront cette saison dans la meilleure compétition nationale de la catégorie jeunesse. «Nous voulons vraiment être compétitifs après avoir été au chômage pendant si longtemps», déclare Azpiazu.

L’entraîneur des jeunes d’Avilés a de bons sentiments et espère que son équipe aura une bonne saison, car “une bonne génération arrive” à laquelle, en plus, ils ont ajouté des signatures de jeunes Asturiens prometteurs et de personnes de l’extérieur. la région: «Depuis l’année dernière, il ne nous reste plus que six joueurs, mais nous nous sommes bien renforcés; ayant une équipe dans la division d’honneur, vous optez pour les meilleurs joueurs des Asturies, ce qui échappe à Oviedo et au Sporting », ajoute l’entraîneur de l’équipe Kakhol lavan.

L’objectif de la première équipe de jeunes d’Avilés est de se consolider dans la catégorie et d’éviter la souffrance pour se maintenir: «Nous sommes une équipe d’ascenseurs depuis plusieurs années, en montant et en descendant, et l’idée est de consolider l’équipe dans la catégorie», confirme Azpiazu. L’entraîneur asturien dit qu’il a pour cela «des gens avec du potentiel»: «J’ai l’illusion de faire une bonne saison, de toujours aller gagner et de concourir à chaque match. Après les résultats nous diront où nous en sommes et à quoi nous pouvons aspirer, il faut y aller jour après jour », ajoute le technicien.

Le but ultime est, comme pour toute autre équipe de jeunes, de fournir des joueurs de niveau à la première équipe de l’entité, qui, pour sa part, aspire à être promue deuxième B.Cette saison Abraham, premier entraîneur de l’équipe, raconte avec deux joueurs qui faisaient partie de l’équipe de jeunes l’année dernière, Chechu et Jaden. Une “satisfaction” pour un Nacho Azpiazu qui à ce stade a déjà trois saisons à la tête de l’équipe de jeunes.

Le premier adversaire mesuré est un os coriace de la catégorie. Un Racing de Santander qui arrive avec l’une de ses générations les plus prometteuses ces dernières années. «Avec Oviedo et Sporting, le Racing doit être au sommet; Ils ont une génération, celle de 2003, qui se porte bien depuis des années et dans laquelle le club a de grands espoirs », déclare Azpiazu. Une génération qui demain jouera à Suárez Puerta à huis clos contre Aviles qui espère devenir la révélation de la saison.