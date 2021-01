▲ Après une chute, Patrick Mahomes a tenté de se relever, mais a trébuché et a dû quitter le jeu. Photo Ap

Kansas City Les Chiefs de Kansas City ont perdu le quart Patrick Mahomes à la suite d’une commotion cérébrale et ont failli perdre le match. Mais sa défense et Chad Henne, aussi incroyable que cela puisse paraître, maintiennent leurs aspirations à atteindre un Super Bowl pour la deuxième année consécutive, battant les Browns de Cleveland 22-17 et accédant à leur troisième match consécutif pour le championnat de la Conférence américaine.

Le départ de Mahomes a été dramatique, car après une chute dans l’herbe, il a essayé de se relever très lentement, quand il a finalement trébuché et a dû être soutenu par ses coéquipiers. L’état du joueur semblait préoccupant et il a dû quitter le match.

Sans leur quart-arrière vedette, c’est la défense des Chiefs – souvent oubliée face à la puissante attaque de Mahomes – qui a forcé Cleveland à botter dans les dernières minutes du match.

Son remplaçant de 35 ans a offert une démonstration de bravoure en risquant son physique sur un portage personnel à la troisième et une longue et audacieuse passe complète à Tyreek Hill à la quatrième, quand Andy Reid a décidé de jouer, donnant à Kansas City le premier et dix avec peu. plus d’une minute restante et une chance de consommer l’horloge.

“C’est pourquoi nous aimons Big Red. Il est toujours ponctuel”, a déclaré Tyrann Mathieu à propos de la décision sur le quatrième essai; nous savons qu’il a toujours un jeu sur la table.

Mahomes n’avait eu aucune action sur le terrain depuis 21 jours depuis que les Chiefs avaient obtenu la première place de l’AFC lors de la 16e journée, mais il avait l’air précis avant de quitter le match à mi-chemin de la troisième période. Il a complété 21 des 30 passes pour 255 verges et a marqué des touchés dans les airs et au sol.

Harrison Butker a ajouté trois buts sur le terrain pour le Kansas, qui a raté de peu une avance de 19-3 mais a survécu pour devenir la première équipe de l’AFC à jouer à domicile trois fois dans le match de championnat. Ils affronteront les Buffalo Bills.

Baker Mayfield a lancé pour 204 verges, avec un touché et une interception pour Cleveland, après sa première victoire en séries éliminatoires depuis la saison 1994. Mais leur incapacité à obtenir le score gagnant – ils ont dégagé avec 4:23 à jouer -, les a empêchés de remporter deux matchs éliminatoires en une saison pour la première fois depuis 1950.

Tampa Bay à la finale

Dans la demi-finale de la Conférence nationale, Tom Brady a mené la victoire 30-20 des Buccaneers de Tampa Bay sur les New Orleans Saints et s’est qualifié pour la finale, où il affrontera les Packers de Green Bay.

Santos a commencé hardiment et a obtenu les premiers points avec une paire de buts de terrain de Wil Lutz qui les a mis en tête au premier quart avec 6-0.

La réponse de Bucaneros est venue en deuxième période, quand ils ont commencé à se rapprocher. D’abord avec un panier de 26 verges par Ryan Succop. Mais le quart vétéran Tom Brady est sorti pour envoyer une passe de trois verges à Mike Evans et faire demi-tour avec le premier touché et mettre Tampa Bay sur 10-6 avec le point supplémentaire.

Santos a commencé la poursuite et a réussi à dépasser à nouveau avec un jeu de figures et une passe de Jameis Winston à 56 que Tre’Quan Smith a célébré dans la zone des buts, plus le point supplémentaire qui a fait 13 à 10. Pour aller à la mi-temps Bucaneros a ajouté l’assaisonnement et a égalisé avec un panier pour laisser les 13-13 cartes.

Pour la troisième période, les quarts ont été précis pour prolonger l’égalité à 20-20, à la fois par achèvements, et laisser la définition de tout dans le dernier trimestre.

Les Buccaneers ont ajouté avec un panier et Santos a commencé à vaciller avec Drew Brees au quart-arrière, intercepté à un moment crucial. A trois reprises, il a été surpris par les rivaux, qui ont arraché les trajectoires du ballon pour lui laisser une mauvaise note dans ce duel et en dernière période.

Brady, quant à lui, un mètre plus bas a contribué à un touché rapide et à un point supplémentaire de Succop pour obtenir dix points d’avance sur Santos déconcerté. Le score final ne bougeait plus et Bucaneros l’emportait avec le bras prodigieux d’un vétéran.