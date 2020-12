▲ Aaron Rodgers a brisé l’égalité avec un score précipité au troisième quart et a lancé trois passes dans la zone des buts lors de la victoire 31-24 des Packers contre les Lions de Detroit pour assurer leur couronne de division. Afp Photo

Ap

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. 5

Miami Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City se sont ralliés après un sac de 30 verges, quatre revirements et un déficit de 10 points pour assurer leur cinquième titre consécutif AL West en battant les Dolphins 33-27 sur la route. Alors que les Packers de Green Bay, avec trois passes de touché d’Aaron Rodgers, ont également décroché la couronne du Nord à la NL et sont un autre invité en séries après leur victoire 31-24 contre les Lions de Detroit.

Mahomes a été intercepté trois fois, son premier match en plus de deux ans, mais a tout de même lancé pour 393 verges et deux passes dans la zone promise pour aider les champions en titre de la NFL (12-1) à atteindre leur huitième victoire consécutive. .

Tyreek Hill s’est frayé un chemin entre et derrière le secondaire des Dolphins, marquant sur une portée de 32 verges et une prise de 44 verges, lorsque Mahomes l’a frappé dans la zone des buts.

Travis Kelce a terminé avec huit réceptions pour 136 verges et un touché; Mecole Hardman a marqué intact sur un retour de botté de dégagement de 67 verges et la défense de Kansas City a tenu bon contre Tua Tagovailoa et une attaque de Miami en proie à des blessures.

Kansas City, qui était déjà assuré d’une qualification en séries éliminatoires, a atteint 12 victoires pour la troisième saison consécutive, la plus longue séquence de l’histoire de la franchise, et enregistre le meilleur bilan après 13 matchs. Les Chiefs ont établi un record d’équipe avec leur 10e victoire directe.

Les Dolphins (8-5) ont subi un coup dur pour leurs aspirations en séries éliminatoires, perdant pour la deuxième fois seulement au cours des neuf derniers matchs. La défaite a permis aux Steelers de Pittsburgh de gagner ou de perdre contre Buffalo lors du match de dimanche soir.

Rodgers impose la marque

Aaron Rodgers a brisé l’égalité avec un touché précipité au troisième quart et a tiré trois tirs dans la zone promise pour Green Bay pour battre Detroit 31-24 pour le deuxième championnat de division consécutif.

Il a marqué sur une course de six verges pour donner une avance de 21-14 aux Packers, marquant son 30e touché en carrière et battant le record de l’équipe pour un quart-arrière, détenu par Tobin Rote.

Davante Adams a également établi un record de franchise en prolongeant sa séquence de réception à huit matchs, attrapant une passe de Rodgers sur un touché de 56 verges pour améliorer le record établi par le Hall of Famer Don Hutson qui avait un deux séries de sept matchs consécutifs dans les années 1940.

Les Titans (9-4) restent en tête de l’AFC Sud avec une victoire 31-10 sur les Jaguars de Jacksonville éliminés (1-12).

Derrick Henry a couru pour 215 verges et est entré dans la zone des buts à deux reprises lors de son quatrième match avec au moins 200 verges pour battre un record de la Ligue qu’il partageait avec les membres du Temple de la renommée Jim Brown, Barry Sanders et LaDainian Tomlinson.

Henry a également dépassé la barre des 100 verges pour le neuvième match consécutif à l’extérieur de la maison, se plaçant l’un des records de la NFL établis par Sanders au cours des saisons 1996 et 1997.

Le Tennessee continue d’être hanté par les Colts d’Indianapolis, qui ont battu les Raiders de Las Vegas 44-27 pour leur neuvième victoire de la saison.

Tom Brady a lancé pour 196 verges et deux touchés, donnant aux Buccaneers de Tampa Bay des espoirs dans leur victoire 26-14 contre les Vikings du Minnesota.

Brady a tiré deux coups dans la zone des buts de 48 verges à Scott Miller et deux à Rob Gronkowski pour rebondir après des défaites à domicile. Ronald Jones a contribué un autre touché rapide.

Les Buccaneers (8-5) ont limogé Kirk Cousins ​​six fois. Ce dernier a conduit à un ballon lâche qui a mis fin à toute chance pour les visiteurs de revenir dans les dernières minutes.

Le Minnesota (6-7) a été blessé par une autre mauvaise performance du botteur Dan Bailey, qui a raté un point supplémentaire et trois buts sur le terrain.

Washington a brisé une hégémonie de 11 ans qu’il portait contre San Francisco, qu’il a battu en tant que visiteur 23-15 et a consolidé le sommet de l’Est dans la NFC avec les Eagles locaux qui ont surpris en battant les New Orleans Saints qualifiés 24-21 .

Philadelphie se classe troisième (4-8), derrière les Giants (5-8), qui ont succombé 26-7 contre l’Arizona. Dallas (4-9) est quatrième malgré avoir battu les Bengals éliminés de Cincinnati 30-7.

Dans d’autres résultats de la semaine 14, les Seahawks de Seattle, avec quatre passes dans la zone des buts de Russell Wilson, ont battu les Jets 40-3, atteignant 13 défaites, tandis que Chicago a mis fin à une séquence de six défaites en remportant 36. -7 aux Texans de Houston, les Broncos de Denver ont battu les Panthers de la Caroline 32-27 et les Chargers ont battu Atlanta 20-17.