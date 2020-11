Víctor Alonso, à Peja. VA

“Ce n’est pas une décision facile. Depuis que je suis enfant, je suis dans l’équipe espagnole, mais la situation m’a fait commencer à l’apprécier sérieusement.” Víctor Alonso (Gijón, 1990) a sur la table la possibilité de jouer pour l’équipe de handball du Kosovo. L’homme de Gijón est fatigué de ne pas entrer dans les plans de Jordi Ribera, l’entraîneur espagnol. “Il m’ignore. Je sais que ce n’est pas facile de choisir, mais ces dernières années je me suis senti au niveau pour rivaliser avec l’Espagne”, confie El Natahoyo, qui n’est pas sur une liste depuis 2014. Inscrit dans l’équipe kosovare KH Besa Famgas depuis août dernier, le directeur sportif du club, qui est également vice-président de la Fédération du Kosovo, a proposé de suivre les étapes de nationalisation. “Je l’évalue et, en principe, je donnerai une réponse définitive la semaine prochaine”, précise-t-il à LA NUEVA ESPAÑA.

La piste du Santa Olaya College a vu les premiers pas en handball d’un joueur qui a excellé à Gedo jusqu’à faire ses débuts, à 17 ans, dans un géant du handball comme Portland San Antonio. Victor Alonso à 30 ans traverse une maturité sportive dont il souhaite profiter. “Cette possibilité s’est présentée il y a trois semaines et j’espérais que la Fédération espagnole me dirait quelque chose, de m’attendre. Personne ne m’a contacté et je ne pense pas qu’ils le feront. Je ne compte pas pour Jordi (Ribera). L’année dernière, il m’a eu devant lui. en trois matchs et il n’a pas perdu deux minutes avec moi », raconte l’homme de Gijón. “Ma famille me soutient si je décide de jouer pour le Kosovo. Ils savent que je passe un mauvais moment que j’ai du mal quand un appel sort d’Espagne et que je ne me vois pas sur la liste. Je suis têtu et je me suis toujours battu pour être là. Ne pas avoir ça fait mal”, ajoute Víctor de Peja, la ville dans laquelle il réside, à l’ouest du Kosovo. Il y célèbre aujourd’hui le premier anniversaire de sa fille, María Victoria. Là, il espère être le père d’une autre fille, dans quelques mois, une époque qui pourrait aussi lui apporter une nouvelle nationalité. “Je serai toujours d’El Natahoyo, de l’Avenida de Galicia”, conclut l’homme de Gijón, sans perdre son sourire.