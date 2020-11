Séville visite Krasnodar mardi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, un match dans lequel l’équipe espagnole pourrait condamner la passe au deuxième tour En l’absence de deux dates pour la conclusion de la phase de groupes, bien que les Russes joueront en conservant des options pour rester en vie dans le tournoi.

Ceux de Julen Lopetegui, ainsi que l’anglais Chelsea, tous deux avec sept points, peuvent rendre le groupe E clair cette semaine en l’absence de lutte pour l’ordre dans les deux premières places qui donnent le classement. La formation que Murad Musáev entraîne, pour battre Séville, atteindrait quatre points et, avec six autres en jeu, les comptes seraient enthousiastes à l’idée de passer la phase de sa première participation à la Ligue des champions. Également aussi rivaliser avec le Stade rennais français pour la troisième place et d’avoir dans la chambre comme consolation pour se réenrôler plus tard en Ligue Europa.

Les sévillistes arrivent au rendez-vous après gagner leurs trois derniers matchs, deux de LaLiga -Osasuna (1-0) et Celta (4-2) – et un autre précisément contre Krasnodar dans la compétition continentale, mais tous les trois ont été très souffrés et avec des résultats incertains jusqu’au bout.

Maintenant, ils vont pour la quatrième victoire consécutive à Krasnodar, une ville avec de mauvais souvenirs pour l’équipe de Séville, où ils ont perdu contre ce rival en phase de groupes de la Ligue Europa de la campagne 2018-19 (2-1) avec Pablo Machín en tant que coach, et aussi pour Lopetegui, être licencié là-bas comme entraîneur national quelques jours avant le début de la Coupe du monde 2018.

Indépendamment de cela, Les sévillistes sont vus avec un manque de fraîcheur dans un calendrier très saturé Cela a commencé presque sans repos après avoir atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière et l’avoir remporté contre l’Inter Milan. Ainsi, Séville s’est rendu en Russie dimanche avec jusqu’à huit victimes de sa première équipe, avec lequel l’entraîneur a dû compléter l’appel à vingt-trois joueurs avec cinq jeunes de la filiale.

Lopetegui, qui a mené une séance de récupération avant le voyage après avoir gagné 4-2 sur le Celta samedi, il ne peut pas compter sur son capitaine, l’arrière latéral Jesús Navas, sanctionné pour le rouge qu’il a vu lors de la victoire 3-2 contre les Russes au dernier tour de la Ligue des champions.

L’arrière gauche argentin Marcos Acuña n’est pas non plus dans l’expédition, qui devant les joueurs de Vigo a dû se retirer avec un malaise musculaire, comme cela s’est produit lors du match précédent contre Osasuna; ni l’extrême Suso Fernández, pas encore remis d’une blessure. Les autres absents sont le but marocain Yassine Bono et l’attaquant Carlos Fernández, positif pour COVID; et l’arrière latéral Aleix Vidal, le jeune gardien Javi Díaz et le centre français Joris Gnagnon, qui ne sont pas inscrits pour la Ligue des champions.

Dans ces conditions, le principal casse-tête pour l’entraîneur basque est dans la défense, car il n’a pas Navas ou son remplaçant naturel, Aleix Vidal, sur le côté droit.

Le Tchèque Tomas Vaclík semble confiant dans le but en l’absence de Bono et, de plus, Lopetegui pourrait choisir de déplacer le Français Jules Koundé vers la droite et inclure Sergi Gómez pour former la paire centrale avec le Brésilien Diego Carlos, tandis que Sergio Escudero continuerait comme arrière gauche.

le Le reste de l’équipe peut être le plus prévisible et habituel, bien qu’avec la possibilité de donner un peu de rafraîchissement au centre du terrain, où le Serbe Nemanja Gudelj a la possibilité de partir depuis le début pour combattre les points contre un Krasnodar qui reçoit Séville après avoir récupéré plusieurs joueurs qui n’ont pas pu jouer le match il y a trois semaines au Sánchez Pizjuán.

Après plusieurs semaines avec le coronavirus, les Français Remy Cabella est revenu, a vu et a gagné, en inscrivant le but de la victoire samedi contre Tambov en championnat russe (1-0). Cette victoire, à laquelle participait également le Suédois Viktor Claesson, était cruciale, puisque «les taureaux» avaient enchaîné cinq défaites consécutives entre le championnat local et la compétition continentale maximale.

Selon son technicien, Murad Musáev, a déclaré à ., l’équipe est déterminée à “se réhabiliter” de la douloureuse défaite de Séville, dans lequel les Russes sont allés de l’avant avec deux buts au tableau de bord, mais ont été vaincus en seconde période (3-2).

En réalité, Musáev a donné le repos en ligue à plusieurs titulaires des habitués comme les Suédois Kristoffer Olsson et Marcus Berg, qui ont marqué un penalty au Sánchez Pizjuán; le Néerlandais Tonny Vilhena et l’Equatorien Cristian Ramírez. Tout le monde pourrait commencer contre l’équipe espagnole, mais celui qui ne semble pas arriver sera le Brésilien Wanderson Sousa, qui a rechuté de sa blessure.

Musáev a admis que Berg, qui a été appelé par la Suède pour la Ligue des Nations, est épuisé et, en fait, le Russe nationalisé brésilien Ari da Silva était le remplaçant en seconde période contre Tambov. Pour remporter la victoire, l’entraîneur fait confiance au jeune Shapí Suleimanov, qui a marqué un but drapeau sur coup franc à Séville et est un joueur déséquilibré, mais, en revanche, il n’y aura pas de gardien partant, Matvéi Safónov, puisqu’il a contracté le coronavirus lors de la concentration avec l’équipe russe.

Files d’attente probables

Krasnodar: Gorodov; Smólnikov, Martinóvich, Sorokin, Chernov ou Ramírez; Utkin ou Olsson, Gazinskiy ou Vilhena, Shapí, Claesson, Cabella; et Berg.

Séville: Vaclík; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Munir; et De Jong.

Arbitre: Marco Guida (Italie).

Stade Krasnodar.

Temps: 18 h 55 (CET) (17 h 55 GMT).