Ángel Rodríguez, dans un moment du Langreo-Valladolid B a joué dimanche dernier à Ganzábal. | Irma Collin

Les leaders de Second B à nouveau après 24 ans, avec de bons sentiments et de bons résultats, sans complexes, mais avec prudence. C’est ainsi qu’Ángel Rodríguez, entraîneur de l’Unión Popular de Langreo, voit le début de la saison. «Je lui donne la bonne importance», dit-il en référence au leadership. “S’il y a quelque chose qui compte vraiment, c’est que nous avons commencé du bon pied, nous avons pris six points sur six possibles et aussi à un départ qui pourrait être difficile”, précise le sélectionneur. “Voir l’image de l’équipe a été mérité et cela nous donnera beaucoup de force pour cette saison”, souligne-t-il.

Langreo se rendra demain à Burgos, candidat à une promotion. Mais Ángel Rodríguez n’a pas l’intention de changer le plan du parti. «Je suis très clair sur ce que nous allons jouer et comment nous allons affronter le match, même si c’est un rival fait pour se battre pour des objectifs importants. Nous gagnerons toujours. Mon intention est de combattre les jeux, de travailler de manière humble, mais jamais moins que quiconque », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de Langreo a expliqué que “Je ne me soucie pas du tout de Burgos, ce qui m’inquiète, c’est que nous sommes à notre niveau pendant quatre-vingt-dix minutes”, bien qu’il ait souligné quelques points forts de l’équipe de Burgos. “Ils ont une équipe hautement rémunérée, une équipe faite pour se battre pour des buts importants”, a-t-il déclaré.

Concernant l’image du club de Ganzábal lors de ces deux premiers matchs, Ángel Rodríguez a souligné que “ce que j’ai le plus aimé, c’est qu’il a toujours voulu aller pour le match, nous ne nous sommes jamais contentés d’un match nul”. Et il a également souligné qu’ils ont encore de la marge de progression: «Nous devons faire mûrir les jeux beaucoup plus. Sûrement au fil des jours, les joueurs que nous avons, et qui ont peu d’expérience, grandiront et nous le remarquerons ».

Un joueur de l’équipe est testé positif

Le Langreo a communiqué hier le positif d’un joueur du groupe, après les tests d’antigènes réalisés à la première équipe. Le joueur est confiné à son domicile et attend que les tests PCR soient effectués. Le match de demain à Burgos (17h00) n’est en principe pas en danger, car ce cas est détecté et plus aucun cas positif n’apparaît dans l’équipe. Pour le match de demain à El Plantío, l’entraîneur de Langreo, Ángel Rodríguez, a retiré en toute sécurité trois joueurs: Allyson, Adrián Torre et Kang. L’équipe du Barça s’entraînera de nouveau aujourd’hui à Ganzábal et après la séance, l’entraîneur devrait fournir la liste des convoqués pour la troisième journée de la Ligue Langreo.