Angel Rodriguez. | Irma Collin

Duel local en Second B pour fin 2020. Langreo fait ses adieux à l’année à Nuevo Ganzábal cet après-midi contre Covadonga (16h30), un match correspondant à la cinquième journée qui a été reportée en novembre en raison d’un covid positif dans les rangs du club de Barcelone. Le jeu a beaucoup en jeu pour les deux équipes sur le plan moral, et en particulier pour Langreo. Une victoire l’ancrerait en haut de la table. Cela signifierait égaliser les points avec Valladolid et Burgos, coqs de la catégorie. L’entraîneur de Langreo, Ángel Rodríguez, a convoqué toute l’équipe disponible pour un match qui se jouera avec le public dans les tribunes après le feu vert de la Principauté pour le soulagement des infections à covid. La capacité maximale est de 300 personnes, qui doivent conserver toutes les mesures sanitaires pour le covid.

Llano, Leto et Joan sont les seules victimes de Langreo, qui viennent au match après avoir perdu 1-0 face à Numancia, qui a pour objectif la promotion. Covadonga, troisième en ligne avec six points, a besoin d’un bon résultat après avoir perdu contre Cultural Leonesa, l’une des équipes les plus puissantes. Le club d’Oviedo a toute son équipe disponible à l’exception des victimes à long terme de David González, Fon et Asier. «Nous sommes face à une équipe qui mène depuis plusieurs jours, qui connaît une très bonne saison et joue un bon football. Nous allons faire le dernier effort avant les vacances de Noël. Tout ce qui y sera ajouté nous permettra de terminer l’année dans la situation attendue », a souligné hier Fermín Álvarez, entraîneur de Covadonga, avant le match important.