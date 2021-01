La saison a débuté avec certains doutes dans l’entité Cearista, qui était bien consciente des souffrances de la saison dernière. Cette campagne, avec une nouvelle équipe et une saison écourtée par le covid, les choses pourraient devenir moche si plusieurs défaites consécutives étaient liées. Le succès a cependant surpris l’entreprise elle-même: neuf victoires, un nul et une seule défaite.

L’entraîneur de Gijón soutient que l’ingrédient secret de sa recette réussie se trouve dans le vestiaire: «Les gens aiment s’entraîner, le vestiaire est très sain et très engagé, tout le monde a très bien accepté l’idée du travail que nous avions, ils ont pris l’année avec beaucoup d’espoir “.

À première vue, ce qui ressort le plus chez le leader est son travail défensif. À ce jour, il a concédé huit buts, un chiffre seulement amélioré par Caudal, et au cours des cinq derniers matchs, il n’a vu son but battu qu’une seule fois. Busto souligne la capacité de ses joueurs à s’adapter aux circonstances du jeu: “Il nous manque encore autre chose avec le ballon à des moments précis, mais nous nous adaptons à chaque terrain et à chaque situation, si nous devons proposer ou si nous devons souffrir.”

Jusqu’où cet incroyable Ceares peut-il aller? Son entraîneur est clair que «le but est le salut, et il est déjà bien engagé. Maintenant, nous pouvons nous permettre de penser à un peu plus que cela, mais je ne cherche pas plus loin que le prochain match et le suivant. Cela n’en vaut pas la peine, et moins cette année avec la situation sanitaire ».

La pandémie est la lunaire de la saison, sachant que Ceares entraîne une masse importante pour la catégorie, un public qui ne peut pas profiter des matchs en direct. «Au Muro de Zaro (où Ceares a battu le stade d’Avilés 0-1), il y avait 68 personnes de Ceares, m’a dit le conseil d’administration. Nous voulons qu’ils s’amusent avec nous à La Cruz, j’espère qu’ils pourront nous aider dans les matchs du deuxième tour. ”

Un second tour auquel Ceares fait face sans changement dans l’effectif, malgré le fait que le marché d’hiver soit toujours ouvert. «Je fais partie de ceux qui pensent que ce que vous signez doit être un démarreur, si c’est pour créer un numéro, vous avez un problème avec ce qui entre et un autre avec ce que vous avez déjà», dit Busto.