Si c’est le cas, si tout le monde est à nouveau négatif, Natxo Lezkano pourra à nouveau diriger une séance d’entraînement vendredi, ce qui lui laisse très peu de marge de manœuvre pour préparer le match contre Cáceres lors de la sixième journée, qui, dans un premier temps , doit être joué dimanche, à midi, dans la ville d’Estrémadure. La chose normale serait donc que la Fédération espagnole reporte le match.

Le positif pour le coronavirus est venu à Liberbank Oviedo dans un moment très doux, après avoir enchaîné deux victoires consécutives: d’abord à domicile contre Melilla (82-76) puis, à domicile, contre Ourense (69-82). Une séquence qu’ils prétendaient avoir prolongée contre une équipe historique de LEB Oro, Palencia, une équipe entraînée par Arturo Álvarez de Miere et qui aspire à être en tête du classement.

L’OCB compte désormais deux victoires et une défaite, puisque, en plus du match qu’ils ont dû reporter, la deuxième journée a été perdue, en l’occurrence parce qu’ils devaient se reposer: chaque jour une équipe se repose comme le groupe A du LEB Oro est étrange .

Dans le cas de devoir jouer le match de dimanche contre Cáceres, l’OCB aura un engagement difficile et contre une équipe qui prend un bon départ en Ligue. L’Estrémadure a battu les deux mêmes rivaux qu’Oviedo Baloncesto (Ourense par 75-66 et Melilla par 74-75) et ils se retrouvent face au dernier jour l’un des grands favoris pour la promotion, Valladolid, avec le qui a perdu 73-67, laissant de très bons sentiments. À Cáceres, il y a un OCB historique comme Fran Cárdenas et Jorge Sanz, qui était l’année dernière à Oviedo.