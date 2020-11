Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a11

Yulihan Cobrita Luna a battu de manière décisive Mariana Juárez samedi à Cancun et est devenue la nouvelle championne du monde des poids coq. La preuve de la victoire se reflétait dans le visage enflammé de Barby par la punition des poings du nouveau monarque. Cependant, il n’a pas accepté le verdict et a accusé son rival de tricher avec les gants.

Sans aucune preuve, Juárez a affirmé qu’il y avait quelque chose d’illégal dans les gants ou le bandage, car les coups semblaient anormaux en leur pouvoir. Quelque chose apporte, j’ai 20 ans d’expérience et je sais que quelque chose apporte, c’était son seul argument.

“L’accusation sans preuves contre la victoire nette de Cobrita Luna est une infamie”, défend son manager, Carlos Martínez; Cela ne vaut pas la peine que sans présenter de preuves, on veuille tacher le travail propre et discipliné d’un jeune athlète.

Après le combat, l’anneau était un gâchis de personnes et d’actions hors du commun. Le promoteur Pepe Gómez est passé d’un extrême à l’autre, la Barby est retournée dans son coin et a interféré une interview télévisée avec le nouveau champion, qui a pleuré impuissant sur l’accusation. Les autorités ont reçu les gants et les bandages et les ont observés sans rien trouver d’anormal. Tous en direct et à la télévision nationale.

Cette nuit-là, de nombreux protocoles réglementaires ont été violés, dit Martínez; Nous avons offert les gants et le bandage juste là pour leur examen et ils n’ont rien trouvé, tout le monde les caressait. Mieux: laissez-les voir de leurs propres yeux qu’il n’y avait rien à cacher. Cela a été vu à la télévision nationale et en direct.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve de falsification des gants, Juárez insiste sur le fait qu’il y avait quelque chose d’inhabituel. Dans une vidéo qu’il a mise en ligne sur ses réseaux sociaux, il allègue avoir déjà été victime de quelques tricheries dans le passé et c’est pourquoi il affirme que les coups n’étaient pas normaux.

C’est absurde, dit Martínez; Mariana Juárez est une combattante respectable avec un excellent bilan, mais il est parfois difficile d’accepter une défaite. Surtout quand c’est si écrasant.